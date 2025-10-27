Motociclista sem CNH atropela idosa que atravessava a rua correndo, no Centro de Anápolis

Ela precisou ser levada ao Heana após ser atingida por uma Honda Biz

Natália Sezil - 27 de outubro de 2025

Idosa foi atropelada ao atravessar a rua correndo. (Foto: Reprodução)

Uma idosa tentava atravessar a rua fora da faixa de pedestres quando foi atropelada por um motociclista, na tarde desta segunda-feira (27), no Centro de Anápolis. Câmeras flagraram o momento.

A situação aconteceu na rua 15 de Dezembro, e mobilizou tanto o Corpo de Bombeiros quanto a Polícia Militar (PM).

As imagens mostram quando a vítima, que está a apenas alguns metros da faixa de pedestres, tenta correr para chegar ao outro lado. O motociclista se aproxima, em uma Honda Biz, e não consegue desviar.

A idosa foi socorrida e levada ao Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana), para receber atendimento médico especializado.

O condutor também precisou ser atendido. Ele sofreu escoriações nos braços, pernas e costas, e foi encaminhado ao Hospital Municipal Alfredo Abrahão (HMAA) para avaliação.

Durante a abordagem policial, as autoridades teriam percebido que o motociclista não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH), o que é considerado infração gravíssima, segundo o Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Ele ficou à disposição das autoridades competentes, responsáveis pelas devidas medidas legais.

Segundo caso do tipo em uma semana

Apenas quatro dias atrás, outro caso similar foi registrado no Centro de Anápolis. Na última quinta-feira (23), um adolescente tentava atravessar a rua correndo quando foi atingido por uma motocicleta.

Uma câmera de segurança registrou o ocorrido, na Rua Barão do Rio Branco. A filmagem mostrou também quando o motociclista fugiu sem prestar socorro.

Após a cena, a vítima foi levada ao HMAA sob suspeita de ter sofrido uma fratura no tornozelo.

Assista:

