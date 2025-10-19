‘Deus agindo’: Bombeiro descobre história de luta de Victor, de 2 anos, e lhe dá dia de herói em Goiânia

Encontro só foi possível graças a um encontro quase que milagroso em meio a um congestionamento na capital

Davi Galvão - 19 de outubro de 2025

Victor ao lado do Sargento Filgueira. (Foto: Divulgação)

Com apenas 2 anos e 4 meses, o pequeno Victor Tolentino Ribeiro teve um domingo (19) muito mais do que especial no 2º Batalhão Bombeiro Militar, em Goiânia, após um encontro que com certeza ficará para sempre na memória dele e da família.

Quem vê as fotos do dia, com sorrisos de orelha a orelha, brincadeiras e presentes, mal imagina que o pequeno já enfrentou batalhas que muitos adultos sequer sonham em lutar. Apesar da tenra idade, Victor enfrentou um câncer gravíssimo e meses de quimioterapia até a notícia da remissão.

A história que culminou no encontro especial começou com um gesto simples e inocente. Enquanto estava parado em um congestionamento com o pai e um dos irmãos, ainda no começo de outubro, o pequeno notou um caminhão dos bombeiros ao lado e, de forma ingênua, fez um joinha para chamar a atenção dos militares. E conseguiu.

Sem nem ao menos pensar duas vezes, o Sargento Filgueira entregou ao garoto um dos bonés da corporação, cativando de imediato a criança.

Em entrevista ao Portal 6, o pai de Victor, Ederson Nascimento, contou que sempre ensinou a todos os filhos a importância e respeito que devem ter com as autoridades, seja polícia ou bombeiros.

“Por mais que seja algo simples para outras pessoas, meu menino achou o máximo, ficou sorrindo a viagem inteira. Ele sempre teve essa admiração pela corporação, desde quando o irmão fez um curso de bombeiro civil”, comentou.

Porém, nenhum dos dois poderia imaginar o que viria a seguir. Isso porque, tocado pela reação humilde do garoto, o bombeiro que entregou o chapéu conseguiu o contato de Ederson. Foi nesse telefonema que ele descobriu toda a história de garra e luta da criança.

A doença

Acontece que no começo do ano a família recebeu a terrível notícia que nenhum pai quer ouvir: o filho estava com um tumor maligno bastante agressivo.

A partir daí, a rotina da família virou de cabeça para baixo. Proprietários de uma empresa de artesanto católico, Ederson e a esposa sempre estiveram em volta de muita fé, e foi a fé que, nas palavras dele, deu forças para a família suportar um período tão difícil.

Iniciado o acompanhamento no Hospital de Câncer Araújo Jorge, também vieram as sessões de quimioterapia, tratamento agressivo que abalou em muito a saúde de Victor até que, já em agosto, veio a notícia de que a doença estava em remissão.

Apesar de ser muito cedo para dizer que Victor foi curado, a sensação para Ederson é de luta vencida.

“Sem Deus, sem fé, nada disso seria possível. Meu menino tá com a gente, tá bem, tá feliz, isso eu não tenho nem como agradecer”, disse.

Ante a uma história tão emocionante, o Sargento Filgueira resolveu dar um presente inesquecível para o garoto, tanto pela batalha que travou quanto pelo apreço do pequeno para com a corporação.

Dia especial

Assim, Victor, os irmãos e pais foram convidados para um dia especial no 2º Batalhão Bombeiro Militar, onde tiveram a oportunidade de conhecer toda a equipe e entender um pouco mais sobre o ofício.

A tarde de brincadeiras e alto astral ficou eternizada na memória do pequeno e de toda a família, bem como a gratidão pelos heróis do dia a dia.

Além de presentes e dinâmicas, o garoto também teve a oportunidade de segurar, com o apoio dos profissionais, a mangueira utilizada no combate a incêndios.

“Aquele encontro no semáforo, a gente ter topado com um profissional tão humano, são coisas muito improváveis. Para mim, isso é Deus agindo. Agradeço a toda a corporação pelo carinho, pelo cuidado e pela preocupação em dar ao meu menino um dia tão especial”, finalizou Ederson.

