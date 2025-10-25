Motociclista morre após sofrer grave acidente na Grande Goiânia

Vítima foi encontrada já sem vida no local, com diversas fraturas pelo corpo

Da Redação - 25 de outubro de 2025

Motociclista faleceu após sofrer acidente na GO-462. (Foto: Reprodução/Google Maps)

Um motociclista foi encontrado sem vida na manhã deste sábado (25), em trecho da GO-462 que passa pela zona rural de Santo Antônio de Goiás, cidade na Região Metropolitana de Goiânia.

Conforme apurado pelo Portal 6, a vítima se deslocava no sentido Nova Veneza-Santo Antônio quando perdeu o controle do veículo e saiu da pista.

Em seguida, ele se chocou contra uma árvore em alta velocidade. Com a força do impacto, o motociclista teria sofrido diversas fraturas pelo corpo e falecido ainda no local.

Uma equipe dos bombeiros foi acionada para prestar socorro à vítima, mas pôde apenas confirmar o óbito.

Equipes da Polícia Militar (PM), assim como da Polícia Civil (PC) também foram chamadas à cena do acidente para dar início aos devidos procedimentos legais.

