Motociclista morre após sofrer grave acidente na Grande Goiânia
Vítima foi encontrada já sem vida no local, com diversas fraturas pelo corpo
Um motociclista foi encontrado sem vida na manhã deste sábado (25), em trecho da GO-462 que passa pela zona rural de Santo Antônio de Goiás, cidade na Região Metropolitana de Goiânia.
Conforme apurado pelo Portal 6, a vítima se deslocava no sentido Nova Veneza-Santo Antônio quando perdeu o controle do veículo e saiu da pista.
Em seguida, ele se chocou contra uma árvore em alta velocidade. Com a força do impacto, o motociclista teria sofrido diversas fraturas pelo corpo e falecido ainda no local.
Uma equipe dos bombeiros foi acionada para prestar socorro à vítima, mas pôde apenas confirmar o óbito.
Equipes da Polícia Militar (PM), assim como da Polícia Civil (PC) também foram chamadas à cena do acidente para dar início aos devidos procedimentos legais.
