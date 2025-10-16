Hospital Municipal Alfredo Abrahão abre seleção com salários de quase R$ 3 mil

Samuel Leão - 16 de outubro de 2025

Fachada do Hospital Municipal Alfredo Abrahão. (Foto: Divulgação/Prefeitura de Anápolis)

O Hospital Municipal Alfredo Abrahão (HMAA), em Anápolis, divulgou o edital para um processo seletivo. A seleção, organizada pela Fundação Universitária Evangélica (FUNEV), visa o preenchimento de vagas e formação de cadastro de reserva para diversas funções na unidade de saúde, com remunerações que podem atingir valores próximos a R$ 3 mil.

As inscrições para a seleção se encerra nesta sexta-feira (17), às 23h59. A divulgação do resultado da análise curricular está prevista para 29 de outubro.

Candidatos aprovados e não contratados integrarão o cadastro de reserva por seis meses, com possibilidade de prorrogação.

O edital especifica as funções e os respectivos salários-base e cargas horárias semanais. Para o cargo de Técnico de Enfermagem, o salário base é de R$ 1.800 para 44 horas semanais.

Técnico de Laboratório e Técnico em Radiologia também oferecem R$ 1.800, sendo 44 horas para o primeiro e 24 horas para o segundo.

Profissionais de nível superior, como Enfermeiro, Farmacêutico, Fisioterapeuta e Nutricionista, terão salário base de R$ 2.800, com cargas horárias de 44 horas para Enfermeiro, Farmacêutico e Nutricionista, e 30 horas para Fisioterapeuta.

Para funções administrativas e de apoio, o edital prevê Assistente Administrativo com R$ 1.500 (44 horas), Recepcionista com R$ 1.300 (44 horas) e Auxiliar de Serviços Gerais com R$ 1.200 (44 horas).

Os valores mencionados correspondem aos salários-base, podendo haver acréscimos conforme a legislação e as políticas da FUNEV/HMAA.

Os candidatos devem possuir a formação acadêmica e, quando aplicável, o registro em conselhos de classe exigidos para cada cargo. A idade mínima para inscrição é de 18 anos.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente online, por meio do site da FUNEV.

É necessário preencher o formulário eletrônico e anexar a documentação comprobatória, incluindo documento de identificação, currículo atualizado, formação escolar e comprovantes de experiência profissional, conforme detalhado no edital.

