Motorista que atropelou idosa em calçada de Goiânia não pôde ser preso em flagrante

Segundo a Polícia Militar, o condutor apresentava nítidos sinais de embriaguez e se recusou a fazer teste do bafômetro ao ser detido

Paulo Roberto Belém - 24 de outubro de 2025

Motorista, de 47 anos, teria perdido controle de veículo, invadindo a calçada e ferindo idosa. (Foto: Reprodução)

Mesmo com sinais aparentes de embriaguez, um motorista, de 47 anos, que teria perdido o controle de um carro, invadindo uma calçada e atropelando uma idosa na tarde desta sexta-feira (24), em Goiânia, não pôde ser preso em flagrante.

A situação aconteceu no Setor Leste Vila Nova, quando o Honda City, pilotado por ele, atingiu a vítima, de 60 anos, a ponto de ela ser arremessada sobre um forno de assar frangos do estabelecimento onde trabalhava.

A idosa foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital Estadual de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (Hugo) com uma fratura exposta na perna.

Já o condutor do veículo se recusou a realizar o teste do bafômetro no local, mas, de acordo com relatos da Polícia Militar (PM) e de testemunhas que estavam no local, ele apresentava sinais visíveis de embriaguez. Por isso, a guarnição o conduziu detido para Central de Flagrantes da Polícia Civil da capital.

Entretanto, o exame pedido pelo delegado plantonista ao Instituto Médico-Legal (IML), deu negativo para embriaguez. Por conta desse resultado, o enquadramento em flagrante não pôde ser efetivado pela autoridade policial, e o motorista foi liberado.

Foi instaurado uma Verificação de Procedência das Informações (VPI) que pode culminar na investigação do acidente e em uma possível responsabilização do condutor.

