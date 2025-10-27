Se quiser ser vizinho de famosos, é para este lugar que se deve mudar em Goiás

Local se destaca pela ampla estrutura, incluindo área verde, segurança e opções para se exercitar

Paulo Roberto Belém - 27 de outubro de 2025

Residencial Aldeia do Vale fica na região Nordeste de Goiânia. (Foto: Reprodução)

Quando se planeja mudar de residência, é difícil saber quem serão os vizinhos, a não ser que se conheça o local. Agora, se for mudar para um condomínio específico de Goiânia, uma noção de quem são os moradores se terá, porque muitos famosos vivem lá.

Trata-se do Residencial Aldeia do Vale, localizado na região Nordeste da capital. Inicialmente por lá, vive, atualmente, nada mais, nada menos que Virginia Fonseca, a figura mais seguida do Brasil.

A influenciadora dividia moradia com o ex-marido, Zé Felipe, que se mudando da casa dela, foi para outra no mesmo condomínio.

Outros artistas da música sertaneja a residir no local são vários nomes. Amado Batista, Leonardo e Maiara & Maraisa. Pelo lado das artes cênicas, o ator e humorista Eri Johnson também divide espaço com os artistas.

A cantora Marília Mendonça, antes de falecer no trágico acidente aéreo em 05 de novembro de 2021, também era moradora no Aldeia do Vale. Atualmente, reside no local a família da saudosa sertaneja.

Estrutura

O complexo foi inaugurado em 1997. Localizado às margens das rodovias BR-060/153, o condomínio na zona urbana, mas a ampla área verde e paisagismo proporcionam a sensação de estar longe da cidade.

Na ampla estrutura, destacam-se os 4 milhões de m² de área verde interna, segurança com vários métodos, complexo esportivo com várias modalidades, além da óbvia academia e, ainda, há transporte interno.

O que se gasta para morar lá

Com os valores das casas e mansões variando na casa dos milhões, para se ter uma ideia, uma delas, com 486 m² de área construída, está avaliada em R$ 13 milhões, segundo um site imobiliário.

Agora, considerando os casos de lotes maiores ou residências de altíssimo padrão, os preços podem atingir cifras na casa dos R$ 30 milhões.

Mesmo se pagando esse valor para ter direito de morar por lá, o preço do condomínio deve ser considerado. Mensalmente, o valor da taxa condominial no complexo vai de R$ 1.200 a R$ 2.400. A variação depende do tamanho do lote e da localização da residência.

