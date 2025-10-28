Goianos acertam números na Quina e levam bolada; confira dezenas sorteadas

Apesar dos acertos, ninguém fez cinco números e o prêmio acumulou para R$ 21 milhões

Samuel Leão - 28 de outubro de 2025

Imagem mostra cartela da Quina. (Foto: Reprodução)

O sorteio da Quina de número 6863 realizado nesta segunda-feira (27) não teve ganhadores na faixa principal e o prêmio acumulou significativamente. Porém, duas apostas goianas conseguiram acertar quatro números e levaram uma bolada.

As dezenas sorteadas foram 28 – 47 – 50 – 65 – 79, e o montante acumulado chegou a R$ 21 milhões para o próximo concurso.

Duas apostas feitas em Goiânia e Itumbiara conseguiram acertar quatro dos cinco números sorteados. A aposta realizada em Goiânia, feita na Loteria em Canais Eletrônicos, rendeu um prêmio de R$ 12.716 ao apostador.

Já a aposta de Itumbiara, realizada na Loteria Muita Sorte, garantiu um prêmio de R$ 25.433, por ter apostado uma dezena a mais e gastando R$4, ao contrário do tradicional valor de R$3.

Vale lembrar que a aposta simples, com cinco dezenas, tem este valor R$ 3, enquanto apostas com mais números marcados oferecem maiores chances de ganhar, porém com valores mais elevados.

O próximo sorteio da Quina será realizado nesta terça-feira (28), com a chance de alguém levar para casa o prêmio acumulado de mais de R$ 21 milhões.

Como jogar na Quina

Para concorrer, o apostador pode:

– Marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante;

– Optar pela Surpresinha, onde o sistema escolhe os números aleatoriamente;

– Utilizar a Teimosinha, concorrendo com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos.

Recebem prêmios as apostas que acertarem 2, 3, 4 ou 5 números.

