Kleber Mendonça Filho e Wagner Moura comemoram indicação de O Agente Secreto

Eles participaram de uma coletiva de imprensa em São Paulo pouco depois da indicação

Folhapress - 28 de outubro de 2025

Wagner Moura após exibição do filme “O Agente Secreto” no Festival de Cannes. (Foto: Captura de Tela/Youtube/Festival de Cannes)

FERNANDA TALARICO E LUIZA MISSI

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – Kleber Mendonça Filho e Wagner Moura comemoraram as duas indicações do filme “O Agente Secreto” ao Gotham Awards.

Eles participaram de uma coletiva de imprensa em São Paulo pouco depois da indicação. “Hoje a gente tem essa notícia muito boa do Gotham, que é talvez a primeira premiação que acontece em Nova York na temporada de prêmios. O Wagner e o roteiro original indicados, fico feliz. Gosto muito do roteiro do filme”, disse o diretor.

Wagner Moura avalia que a indicação aproxima o filme do Oscar. Ele ressalta que sempre pede cautela quando é questionado sobre o maior prêmio do cinema mundial, mas admite: “Agora, parece mais real”.

“O filme está nos festivais certos, está nos lugares certos. O nosso trabalho, de promoção e divulgação, a gente tem feito muito bem”, disse Wagner Moura.

Kleber Mendonça Filho disse que quer o público jovem assistindo ao filme. O diretor citou “Ainda Estou Aqui” como exemplo de como o cinema pode apresentar a história do Brasil ao público.

O filme estreia nos cinemas no dia 6 de novembro. “O Agente Secreto” tem lançamento garantido em mais de 90 países da América do Norte, América Latina, Europa, Ásia e Oceania.

Wagner Moura interpreta um homem fugindo de um passado misterioso. Em pleno Carnaval, Marcelo se muda para o Recife em busca de paz, mas descobre que a cidade não é tão tranquila quanto pensava.

Foi o filme mais premiado do ano no Festival de Cannes. Wagner Moura venceu o prêmio de melhor ator, Kleber Mendonça Filho o de melhor diretor e o filme levou o prêmio da crítica.

O júri de Cannes quebrou uma regra do festival com os dois anúncios. Segundo o regulamento, um filme só pode vencer duas vezes se for nas categorias de prêmio do júri e melhor ator ou atriz, ou melhor roteiro e melhor ator ou atriz. Desta vez, “O Agente Secreto” venceu o prêmio de melhor ator e melhor diretor no mesmo evento.