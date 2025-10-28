Leonardo surpreende ao fazer dueto com cantor que se mudou para Goiás com R$ 75 e um sonho

Gabriel Cedric se deparou com a voz de grandes sertanejos em frente a um supermercado em Goiânia e aproveitou a chance

Natália Sezil - 28 de outubro de 2025

Leonardo fez dueto com Gabriel Cedric em frente a supermercado de Goiânia. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Existe uma nova dupla sertaneja em Goiânia? Quem passava por um supermercado na capital se surpreendeu com o cantor Leonardo fazendo um dueto com Gabriel Cedric – cantor que saiu do Piauí com R$ 75 no bolso e o sonho de fazer carreira na música.

A cena foi registrada na última quarta-feira (22) e foi resultado de uma oportunidade aproveitada pelo novo artista. Os dois cantaram o sucesso “Deu medo”, lançado em 1998 quando Leonardo ainda performava com o irmão, Leandro.

Pelo Instagram, Gabriel compartilhou o vídeo, aos sorrisos, e destacou a admiração que tem pelo veterano. “As músicas que mais canto nos shows são dele”.

“Me tornei um grande fã e admirador do seu trabalho”, escreveu. O piauiense ainda ressaltou a humildade do sertanejo nascido em Goianápolis.

Segundo Gabriel, ele havia ido ao supermercado com os pais e, chegando lá, se deparou com a gravação de um comercial.

Ao saber que a “estrela” da filmagem se tratava de Leonardo, ele voltou para casa, trocou de roupa e pegou o violão.

O plano funcionou, e a experiência ficou registrada por vários ângulos: a cena logo reuniu espectadores de perto.

Dupla com Gusttavo Lima

Até então, Gabriel já havia repercutido nas redes por cantar com o mineiro Gusttavo Lima. A conquista aconteceu em 2018 após fazer uma campanha em busca do objetivo.

O artista se mudou para Goiânia em 2019, na esperança de impulsionar a carreira no sertanejo. Em 2023, lançou o primeiro DVD, intitulado “Cachaça do GC”.

