Motorista é arremessado pelo para-brisa após pneu estourar e carreta sair da pista na GO-230

Veículo foi jogado para o acostamento da rodovia, que ficou marcado pelo vazamento de óleo

Natália Sezil Natália Sezil -
Motorista foi jogado pelo para-brisa após pneu estourar e caminhão sair da pista.
Motorista foi jogado pelo para-brisa após pneu estourar e caminhão sair da pista. (Foto: Reprodução)

Um motorista, ainda não identificado, foi arremessado pelo para-brisa após o caminhão que dirigia estourar o pneu na GO-230, na zona rural de Faina, nesta terça-feira (28).

O veículo passava pelo trecho que liga Itapuranga a Caiçara, no Oeste do estado, quando o acidente aconteceu. A carreta foi jogada para o acostamento no momento do estouro.

Imagens feitas no local mostram a parte dianteira do veículo tombada, separada da parte traseira. O local ficou marcado pelo vazamento de óleo, que precisou ser contido pela Polícia Militar Rodoviária.

Publicidade
Leia também

As equipes também auxiliaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que realizou os primeiros socorros ao motorista.

O condutor sofreu apenas lesões leves e foi levado ao Hospital Municipal de Itapuranga, onde segue em observação e sem risco de vida.

O caso, agora, deve passar pelas autoridades competentes, responsáveis por apurar a dinâmica do acidente e tomar as medidas cabíveis.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!

Natália Sezil

Natália Sezil

Estudante de Jornalismo na Universidade Federal de Goiás, é estagiária do Portal 6 e atua na cobertura do cotidiano. Apaixonada por boas histórias, gosta de ouvir as pessoas, entender contextos e transformar relatos em narrativas que informam e conectam o público.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

Publicidade
+ Notícias