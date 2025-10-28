Motorista é arremessado pelo para-brisa após pneu estourar e carreta sair da pista na GO-230
Veículo foi jogado para o acostamento da rodovia, que ficou marcado pelo vazamento de óleo
Um motorista, ainda não identificado, foi arremessado pelo para-brisa após o caminhão que dirigia estourar o pneu na GO-230, na zona rural de Faina, nesta terça-feira (28).
O veículo passava pelo trecho que liga Itapuranga a Caiçara, no Oeste do estado, quando o acidente aconteceu. A carreta foi jogada para o acostamento no momento do estouro.
Imagens feitas no local mostram a parte dianteira do veículo tombada, separada da parte traseira. O local ficou marcado pelo vazamento de óleo, que precisou ser contido pela Polícia Militar Rodoviária.
As equipes também auxiliaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que realizou os primeiros socorros ao motorista.
O condutor sofreu apenas lesões leves e foi levado ao Hospital Municipal de Itapuranga, onde segue em observação e sem risco de vida.
O caso, agora, deve passar pelas autoridades competentes, responsáveis por apurar a dinâmica do acidente e tomar as medidas cabíveis.
ACIDENTE GRAVE 🚨 Motorista é arremessado pelo para-brisa após pneu estourar e carreta sair da pista na GO-230
Leia: https://t.co/VbxMezE08x pic.twitter.com/dOPhLkxYmy
— Portal 6 (@portal6noticias) October 28, 2025
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!