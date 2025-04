Conheça Caminhos do Xixá, trilha com paisagens incríveis que é nova queridinha em Goiás

Trajeto de mais de 160 km se destaca pela natureza e aspectos do Cerrado, percorrendo municípios goianos

Thiago Alonso - 07 de abril de 2025

Trilha Caminhos do Xixá. (Foto: Divulgação/Prefeitura de Itapuranga)

Com o ciclismo em alta, os adeptos deste esporte procuram alternativas para se desafiar cada vez mais, sem a necessidade de sair de Goiás ou viajar longas distâncias para praticar o hobby.

É nesta crescente que a Trilha Caminhos do Xixá se torna uma grande opção para os fãs desta prática, em especial aos entusiastas da natureza e do Cerrado.

Isso porque, o caminho, que possui mais de 160 km, passa por algumas das paisagens mais belas do estado, sendo possível visualizar grandes morros e campos.

O trajeto parte do Parque Municipal da Represa Milton Camilo de Faria, na entrada da cidade, passando pelos distritos de Cibele, Diolândia, Vila São José, Cruzeiro Dourado, Povoado Bueno, Lages e indo até Morro Agudo de Goiás.

Além do próprio percurso, a organização do evento também disponibiliza um folheto com opções de hospedagens e alimentação em cada uma das localidades por onde a Caminhos do Xixá passa.

No fôlder também há especificações mais detalhadas, como a distância de um ponto a outro e pequenas informações de cada um dos lugares por onde os ciclistas devem passar.

A trilha, que vai para a quarta edição em 2025, é realizada pela Prefeitura de Itapuranga e conta com parceria do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima do Governo Federal.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo online e em tempo real para você!