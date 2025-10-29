10 nomes de homens que mais atraem as mulheres (e o significado de cada um)

Certos nomes despertam mais interesse, carregam traços de força, confiança e admiração feminina

Magno Oliver - 29 de outubro de 2025

(Foto: Reprodução/Pexels)

Nomes em geral carregam energia, personalidade e traços que influenciam a forma como uma pessoa é percebida.

A sonoridade e o significado de alguns nomes masculinos estão diretamente ligados a atributos como segurança, carisma e liderança, características que costumam despertar interesse feminino.

1. Rafael

De origem hebraica, esse nome significa “curado por Deus”, ligado ao arcanjo São Rafael, conhecido por sua função de curador emocional, espiritual e físico. É associado a homens protetores, sensíveis e de energia acolhedora.

2. Gabriel

De origem hebraica, quer dizer “homem forte de Deus” ou “”mensageiro de Deus”. Transmite coragem e confiança. É charmoso, tem um semblante de confiança que encanta qualquer pessoa.

3. Leonardo

Tem sua origem germânica e deriva de “forte como um leão” ou “bravo como um leão”. É o tipo de homem que representa a força, determinação e a liderança natural. Tem garra nos objetivos, é inteligente, criativo e muito defensor de seu lar e família.

4. Lucas

A origem dele é do grego Loukas e em latim Lucas, que significa “iluminado” ou “luminoso”. É o homem que traz sabedoria, carisma, que ilumina por onde passa. Homens com esse nome são vistos como gentis e otimistas.

5. Matheus

Já esse quer dizer, LITERALMENTE, “presente de Deus”. De origem hebraica, é um nome bíblico que costuma estar ligado a perfis generosos e parceiros leais. Esse nome realmente faz jus ao adesivo que se vê nos carros por aí escrito “presente de Deus”, pois encanta as pessoas por onde passa.

6. Guilherme

De origem germânica, significa “protetor determinado” ou “Protetor corajoso”. É um nome que inspira segurança e maturidade emocional para quem está em um relacionamento com ele. Tem associação com força de vontade e proteção.

7. Felipe

Deriva de “amigo dos cavalos” ou “aquele que ama os cavalos”, mas simboliza lealdade e companheirismo. De origem grega, o nome remete a um homem que gosta muito de natureza, bichos em geral. Suas características principais são a boa sociabilidade, lealdade e a determinação.

8. Henrique

Significa “senhor do lar” ou “governante da casa”. É relacionado a responsabilidade, estabilidade, bom humor, um bom pai e também gestor do lar. É um perfil mais caseiro, que evita baladas e bebida alcoólica.

9. André

Vem do grego e quer dizer “másculo” ou “viril”. Expressa coragem e determinação. Um nome bem relacionado a qualidades como força, masculinidade e muita bravura. André é um rapaz mais sistemático e sério.

10. Thiago

Significa “aquele que vem no lugar de outro” ou “vencedor”. É associado à empatia e à presença marcante diante das pessoas. Encantador, sorriso leve e com associação a São Tiago, um dos apóstolos de Jesus Cristo.

