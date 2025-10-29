A maneira de reduzir o consumo da máquina de lavar em até 50%, segundo técnicos

Um ajuste rápido na rotina de lavagem pode trazer economia e maior durabilidade

Magno Oliver - 29 de outubro de 2025

(Foto: Reprodução/YouTube/Canal Wellington Freire)

Com o aumento constante das contas de energia, cada aparelho doméstico passou a ser observado mais de perto e a máquina de lavar é um dos que mais pesam no consumo ao fim do mês.

O que muita gente não sabe é que um simples ajuste no uso pode reduzir o gasto em até 50%, de acordo com técnicos especializados em manutenção de eletrodomésticos.

Os profissionais explicam que a maioria das pessoas utiliza a máquina de forma incorreta, sobrecarregando ciclos e desperdiçando energia por muito tempo.

A recomendação é evitar lavagens frequentes com poucas peças. O ideal é acumular uma quantidade razoável de roupas e usar o ciclo completo apenas quando o tambor estiver quase cheio, sem ultrapassar o limite indicado pelo fabricante.

Outro ponto importante que se deve olhar junto disso é o horário de uso. Os técnicos explicam que lavar roupas fora dos horários de pico, geralmente entre 18h e 22h, ajuda a aliviar o sistema elétrico e reduz custos. Além disso, optar por ciclos curtos e água fria traz uma economia considerável, já que o aquecimento da água é um dos maiores vilões do consumo.

Uma manutenção simples, feita a cada dois meses, já é suficiente para garantir um desempenho eficiente e econômico.

O reforço é que o segredo está na combinação entre uso inteligente e cuidado preventivo. Ter controle no ajuste dos hábitos, revisar o equipamento e respeitar suas limitações são atitudes simples que, juntas, reduzem o consumo em até metade e ainda prolongam a vida útil da máquina.

