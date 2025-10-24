Condições exclusivas marcam o Feirão Operação Fecha Mês da NASA Veículos e NASA Seminovos

Entrada e financiamento facilitados, test drive gratuito com brinde para os participantes e café da manhã serão alguns dos diferenciais

Gabriella Licia - 24 de outubro de 2025

(Foto: Divulgação via Nasa)

Neste sábado, 25 de outubro, das 8h às 12h, a NASA Veículos e a NASA Seminovos promovem o Feirão Operação Fecha Mês, na Avenida Brasil Sul, nº 3898. A ação reúne as duas operações em um único local, oferecendo condições diferenciadas e oportunidades exclusivas para quem deseja comprar ou trocar de carro.

Na unidade da NASA Veículos, especializada em modelos Volkswagen zero quilômetro, o público encontrará condições especiais de fábrica, as últimas unidades em estoque e valorização do usado na troca.

Além disso, haverá entrada e financiamento facilitados, test drive gratuito com brinde para os participantes e café da manhã servido durante todo o evento.

Já a NASA Seminovos, referência em multimarcas, prepara uma queima de estoque com carros abaixo da tabela FIPE, supervalorização do usado e transferência gratuita. Também serão oferecidas condições especiais de financiamento e atendimento personalizado para auxiliar na negociação.

O Feirão Operação Fecha Mês marca o encerramento de outubro com um dia voltado a grandes oportunidades. A proposta é garantir vantagens reais aos clientes que buscam segurança, procedência e facilidades na hora de adquirir um veículo.