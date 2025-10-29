Curso de Medicina oferece estrutura diferenciada para formar futuros médicos

Com nota máxima (5) no MEC, opção consolida-se como uma das principais referências em formação médica, posicionando-o como o melhor de Goiás e entre os três melhores do Centro-Oeste

Gabriella Licia - 29 de outubro de 2025

(Foto: Divulgação)

“A estrutura, os professores, a forma de ensino e, principalmente, o acolhimento das pessoas me fizeram sentir em casa desde o primeiro dia.” O relato de Jonas Morais, estudante que deixou a Paraíba para cursar Medicina na Universidade Evangélica de Goiás (UniEVANGÉLICA), traduz o sentimento de muitos acadêmicos que encontram na instituição um ambiente completo, moderno e acolhedor para se tornarem profissionais preparados para os desafios da área da saúde.

Com nota máxima (5) no MEC, o curso de Medicina consolida-se como uma das principais referências em formação médica, posicionando-o como o melhor de Goiás e entre os três melhores do Centro-Oeste. Esse reconhecimento é resultado de uma trajetória marcada por investimentos contínuos em infraestrutura, tecnologia e inovação pedagógica, sempre com o compromisso de unir excelência técnica e formação humanizada.

Desde o primeiro período, os estudantes vivenciam experiências práticas que simulam a rotina hospitalar, aproximando o aprendizado teórico da realidade profissional. A UniEVANGÉLICA dispõe de laboratórios de alta performance, clínicas-escola equipadas, salas de simulação realística e centros de habilidades médicas, além de parcerias com hospitais da região, que ampliam as oportunidades de prática e aprendizado interdisciplinar.

Essa estrutura permite que o aluno desenvolva competências técnicas já no início do curso. “É muito mais do que eu esperava. Os laboratórios são de alta qualidade, os professores são muito bem qualificados e a gente também faz muitos projetos de extensão. A vida do estudante de Medicina da UniEVANGÉLICA nunca é monótona, estamos sempre descobrindo coisas novas”, destaca Paulo Neto, acadêmico do 4º período.

A excelência do curso não se limita aos espaços físicos. A universidade investe em acessibilidade e integração entre ensino, pesquisa e extensão, garantindo que todos os estudantes vivenciem uma formação inclusiva e completa. Rampas e salas adaptadas asseguram conforto e participação plena nas atividades acadêmicas, enquanto a convivência em equipe estimula o respeito e a empatia — valores indispensáveis à prática médica.

À frente do curso está a médica Priscila Maria Álvares Usevícius, especialista em Pediatria e mestre em Educação Ambiental, Tecnologia e Meio Ambiente. Para ela, o grande diferencial da graduação está na solidez acadêmica e no compromisso do corpo docente. “O curso oferece uma formação completa, com professores qualificados e uma grade curricular alinhada às demandas reais da área hospitalar”, explica.

Com um quadro formado majoritariamente por mestres e doutores, muitos com atuação clínica e hospitalar, a UniEVANGÉLICA incentiva a formação continuada, a participação em congressos e o envolvimento em pesquisa científica, mantendo o ensino sempre atualizado e conectado com as transformações do setor da saúde.

Ao longo dos seis anos de formação, os estudantes percorrem uma jornada que combina teoria e prática em todas as etapas: dos fundamentos das ciências básicas, passando pelas práticas clínicas e cirúrgicas, até o internato médico. Em cada uma das mais de 80 disciplinas, o foco está na aplicação do conhecimento em situações reais, fortalecendo o aprendizado pela vivência.

“Aqui na UniEVANGÉLICA temos práticas desde o início do curso, nas clínicas e ambulatórios. Temos contato direto com os pacientes, sempre orientados por preceptores, colocando em prática o que aprendemos”, relata Layla Mendonça, acadêmica do 5º período.

