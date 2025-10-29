Onde colocar um copo com água e sal em novembro para atrair dinheiro, segundo o Feng Shui

Especialistas indicam um cantinho estratégico da casa que atrai prosperidade em novembro

Magno Oliver - 29 de outubro de 2025

O Feng Shui, prática milenar chinesa que estuda a harmonização dos ambientes, indica pequenos gestos que podem influenciar a energia da casa, incluindo a prosperidade financeira.

E um dos rituais mais simples e milenares praticados nos lares brasileiros é colocar um copo com água e sal em um ponto estratégico da residência.

De acordo com a literatura dessa arte, novembro é um mês propício para renovar a energia do lar e preparar o caminho para novas oportunidades financeiras.

O procedimento é simples: você vai encher um copo com água limpa, adicionar uma colher de sal grosso e deixar o recipiente nesse canto durante todo o mês. A água absorve a energia negativa, enquanto o sal neutraliza bloqueios e desperta vibrações de fartura.

É importante lembrar que a água deve ser trocada regularmente, preferencialmente a cada dois ou três dias, para manter o fluxo de energia renovado. Além disso, o copo deve ficar sempre limpo e sem poeira, evitando a estagnação das boas vibrações.

Onde colocar o copo com água e sal para potencializar seus benefícios:

– Entrada da casa: para bloquear energias ruins antes que elas entrem.



– Cozinha: setor ligado à abundância e à alimentação cotidiana.



– Perto da caixa registradora ou do espaço onde você guarda dinheiro: para promover o fluxo de caixa.



– Quarto principal: ajuda a equilibrar a energia pessoal e emocional.



– Local de trabalho ou mesa: ideal para atrair novas oportunidades de emprego e clareza mental.

O Feng Shui enfatiza que este ritual não substitui o esforço pessoal ou o planejamento financeiro, mas funciona como um reforço simbólico que ajuda a alinhar a energia do ambiente com a intenção de atrair dinheiro e oportunidades ao longo do mês.

