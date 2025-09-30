Polícia prende 7 pessoas na Grande Goiânia e Anápolis por esquema milionário de fraudes financeiras

De acordo com as investigações, grupo agia de forma estruturada, com divisão de tarefas e métodos sofisticados para aplicar golpes

Augusto Araújo - 30 de setembro de 2025

Investigação prendeu suspeitos de envolvimento em esquema milionário de fraudes em Goiás (Foto: Divulgação/PCGO)

A Polícia Civil de Goiás (PCGO), por meio da Delegacia Estadual de Investigações Criminais (DEIC), deflagrou nesta terça-feira (30) a Operação Jano, com o objetivo de desarticular uma associação criminosa especializada em fraudes de grande porte.

A ação foi conduzida pelo Grupo de Repressão a Estelionato e Outras Fraudes (GREF) e resultou no sequestro de bens avaliados em aproximadamente R$ 4 milhões.

De acordo com as investigações, o grupo agia de forma estruturada, com divisão de tarefas e métodos sofisticados para aplicar golpes financeiros.

Um dos esquemas identificados envolveu a abertura de uma empresa de fachada, posteriormente transformada em EIRELI (Empresa Individual de Responsabilidade Limitada), com aumento artificial do capital social.

A movimentação contábil simulada criou um histórico favorável para que os criminosos conseguissem um empréstimo bancário de R$ 3,9 milhões, utilizando como garantia um imóvel rural apresentado com documentação falsificada.

Durante a operação, foram cumpridos sete mandados de prisão temporária e 12 mandados de busca e apreensão, além do bloqueio e sequestro dos bens relacionados ao esquema fraudulento. As diligências aconteceram em Goiânia, Aparecida de Goiânia e Anápolis.

A Polícia Civil destacou que a investigação segue em andamento para identificar outros possíveis envolvidos e dimensionar a totalidade dos prejuízos causados pela associação criminosa.

CASA CAIU 🚔 Polícia prende 7 pessoas na Grande Goiânia e Anápolis por esquema milionário de fraudes financeiras Leia: https://t.co/s5gKGEuYhW pic.twitter.com/7YQLeYODDA — Portal 6 (@portal6noticias) September 30, 2025

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!