Conheça as cidades goianas que são irmãs, separadas apenas por uma ponte e unidas pela história

Sinais da proximidade podem ser sentidos no cotidiano, nas relações pessoais e até nas jornadas de trabalho

Natália Sezil - 30 de outubro de 2025

As cidades de Ceres e Rialma ficam separadas apenas pelo Rio das Almas. (Foto: Eduardo Felipe Freitas)

Hoje em dia, é mais do que comum precisar pegar a estrada para chegar a outra cidade. As exceções costumam ficar na Região Metropolitana: entre a capital e Aparecida de Goiânia, por exemplo, basta atravessar uma avenida.

Mas há duas cidades goianas, quase escondidas, que só ficam distantes por uma ponte.

Embora separados por um rio, os dois municípios têm muito mais aspectos em que se aproximam. A relação socioespacial aparece no cotidiano, nas relações pessoais e nas jornadas de trabalho.

Ceres e Rialma ficam no Centro goiano e nasceram juntas, cada uma de um lado de uma extensa ponte de concreto armado. Consideradas “cidades-irmãs” ou, às vezes, até “cidades-gêmeas”, elas surgiram às margens do Rio das Almas.

Tudo começou com a Colônia Agrícola Nacional, em 1940. Uma notícia de distribuição de lotes gratuitos se espalhou e atraiu trabalhadores de diversas partes do país. Foi questão de apenas alguns anos até que os dois povoados fossem emancipados.

Rialma, que começou a ser conhecido como “Barranca”, se tornou cidade em 16 de julho de 1953. Ceres seguiu o mesmo caminho logo depois, em 04 de setembro do mesmo ano. A dinâmica de proximidade continuava sendo construída.

Hoje, o fenômeno marca tanto o espaço dos dois municípios que se tornou tema de estudos acadêmicos. Mais de uma dissertação de mestrado já se debruçou sobre a dinâmica que se espalha pela região, exibindo as semelhança entre as cidades-irmãs e também pontuando as diferenças.

Ceres é a maior entre elas: tem 22.046 pessoas, pelo Censo 2022, com 103 habitantes por km². Rialma, por outro lado, possui 12.165 moradores, sendo 45 habitantes por km².

