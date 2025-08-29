Conheça a cidade que possui um dos maiores e mais belos lagos de Goiás

Um refúgio goiano em águas tranquilas, porque beleza e história se encontram no coração de Goiás

Anna Júlia Steckelberg - 29 de agosto de 2025

(Foto: Divulgação/Governo de Goias)

Quando se fala em lagos de destaque em Goiás, dificilmente lembramos de Ceres. Mas é justamente aí que reside o encanto dessa pequena cidade com cerca de 22.445 habitantes, segundo estimativa de 2025 do Portal Goiás. Embora o lago de Ceres não figure entre os maiores do estado como o Lago de Serra da Mesa ou o Lago das Brisas, sua força vem de sua alma comunitária e simbólica.

A história dessa cidade, elevada à categoria de município em 4 de setembro de 1953, começou como Colônia Agrícola Nacional de Goiás, idealizada por Bernardo Sayão. Ao longo do tempo, Ceres se transformou num polo regional de serviços, saúde e agricultura, e assumiu uma vocação turística que soa tão charmosa quanto singular.

No coração dessa cidade está o complexo turístico com lago artificial, citado como um dos pontos principais no portal Brasil Turismo: um espaço pensado para lazer, com parque aquático, lanchonete, áreas esportivas, camping, pistas de caminhada e, claro, o lago em si. Foi ali que, por anos, famílias de Ceres conviviam com domingos de calma à beira d’água, o verdadeiro coração pulsante da cidade.

Imagine o lago reerguido, seu espelho d’água refletindo o céu do cerrado enquanto famílias conversam, crianças correm, idosos descansam. O turismo de Ceres não para por aí: nas margens do Rio das Almas, a canoagem, stand-up paddle e pesca esportiva oferecem aventura e contemplação. Alguns desses recantos têm ainda um toque de mistério, como o Rio Novo, que desaparece e ressurgem a cerca de 600 metros, arrancando suspiros de curiosidade.

E para completar o roteiro, a cidade reserva surpresas culturais, a maior aldeia indígena do estado formada pelos índios Tapuias, o “pedrona” Santuário Mãe de Deus, a força das tradições como o Carnaval e ritos religiosos locais, tudo com a tranquilidade de um interior resiliente e cheio de histórias.

Há quem diga que o lago mereça uma segunda chance ao invés da despedida. Ceres não precisa ser genérica: ela é autêntica, feita de pequenas belezas, memórias e futuro. Um destino amigo, que já foi coração e pode voltar a ser, com sua cara, seu ritmo, sua água.

Se Ceres fosse um convite, seria este: venha descobrir a força silenciosa de um lago que é belo porque é nosso, porque guarda histórias, reflexos e esperanças.

