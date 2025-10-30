Sesi abre vaga de emprego em Goiânia com salário de R$ 6,4 mil e benefícios

Certame será realizado por meio de análise curricular, entrevista com gestor e avaliação conduzida pelo setor de Recursos Humanos

Gabriella Pinheiro - 30 de outubro de 2025

Imagem mostra logo do Sesi. (Foto: Divulgação)

O Serviço Social da Indústria (Sesi) anunciou que está com uma vaga aberta para a função de Analista de Compliance, em Goiânia. O salário é de R$ 6.460, além de diversos benefícios.

A oportunidade é voltada a candidatos com formação de nível superior e experiência em conformidade corporativa, especialmente relacionada à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Os interessados podem se candidatar até o dia 04 de novembro, de forma online, por meio do site Gupy.

Entre os requisitos para o processo seletivo, estão: possuir curso superior completo, preferencialmente pós-graduação ou certificações em Compliance, Privacidade e Proteção de Dados ou Gestão de Riscos; além de ter CNH categoria B e disponibilidade para viagens.

É considerado essencial ter experiência prévia com programas de Compliance e foco na LGPD. Será um diferencial possuir domínio de ferramentas de gestão de Compliance e relatórios corporativos.

O processo seletivo será realizado por meio de análise curricular, entrevista com o gestor e avaliação conduzida pelo setor de Recursos Humanos.

Entre as responsabilidades do cargo estão: monitoramento de regulamentações e atividades institucionais, conforme as leis vigentes, além da identificação e mitigação de riscos de conformidade.

Vale destacar que o Sesi oferece plano de saúde com coparticipação, vale-alimentação (iFood), vale-transporte, seguro de vida, programa de participação nos resultados (PPR) e outros.

O horário de trabalho será das 08h às 12h e das 14h às 18h, de segunda a sexta-feira.

