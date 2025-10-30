Últimos dias de inscrições para concurso público com mais de 260 vagas e salários de quase R$ 5 mil em Goiás

30 de outubro de 2025

São os últimos dias de inscrições para o concurso público promovido pela Prefeitura de Cidade Ocidental, no Entorno do Distrito Federal (DF).

São 266 vagas em diversas áreas de atuação, distribuídas entre cargos que pedem nível fundamental, médio/técnico ou superior.

A lotação acontece segundo as demandas da Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

Os salários variam de R$ 1.518 a R$ 4.867,77, de acordo com a vaga desejada, com cargas de 30h a 40h semanais.

Interessados podem se candidatar até a próxima quarta-feira (05). As inscrições acontecem de forma online, por meio da aba Portal do Candidato, no site do Instituto Verbena, banca organizadora do certame.

A seleção acontece em duas etapas. Todos os cargos passarão por uma prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório. Já alguns também terão prova prática, com duração máxima de 20 minutos por candidato.

A publicação do resultado final do concurso está prevista para 09 de janeiro de 2026. Mais detalhes podem ser conferidos no edital.

