O melhor perfume da Natura para usar no trabalho ou na academia sem deixar o cheiro enjoativo, segundo perfumistas
Especialistas indicam fragrâncias leves e refrescantes que garantem sensação de banho tomado sem incomodar quem está por perto
Escolher um perfume para ambientes compartilhados exige mais atenção do que muita gente imagina.
Em locais como escritórios e academias, fragrâncias muito doces ou intensas podem se tornar excessivas, principalmente quando o calor e o esforço físico aumentam a projeção do aroma.
Por isso, perfumistas recomendam apostar em perfumes conhecidos como “segunda pele”.
Essas fragrâncias costumam transmitir uma sensação de limpeza e frescor contínuo, sem dominar o ambiente nem causar desconforto para quem está ao redor.
Fragrâncias leves são as mais indicadas
Segundo especialistas, perfumes das famílias cítrica, aromática, aquática e floral leve costumam ser as melhores escolhas para a rotina.
Além de proporcionarem sensação de banho tomado, eles permanecem discretos durante o expediente ou os treinos.
Entre os destaques da Natura está o Ekos Frescor de Maracujá, considerado uma das melhores opções para quem busca um perfume feminino ou unissex.
A fragrância combina o frescor característico da fruta com um fundo levemente amadeirado e almiscarado, criando um aroma refrescante sem ficar adocicado.
Para quem prefere um toque mais confortável, o Ekos Castanha e o Ekos Pitanga aparecem como boas alternativas.
Outras opções recomendadas
- Natura Ekos Frescor de Maracujá;
- Natura Ekos Castanha;
- Natura Ekos Pitanga;
- Kaiak Oceano;
- Kaiak Tradicional;
- Natura Homem Cítrico;
- Natura Ilía Completa;
- Natura Ilía Flor de Laranjeira;
- Body Splash Tododia Algodão.
Perfumes masculinos e dicas de aplicação
Entre as opções masculinas e unissex, o Kaiak Oceano se destaca pelas notas aquáticas e aromáticas, que proporcionam sensação de energia e frescor.
Além disso, o perfume apresenta boa fixação sem se tornar invasivo em ambientes fechados.
Já para quem procura uma fragrância mais sofisticada, o Ilía Completa combina notas florais, cítricas e almíscar branco, oferecendo um aroma elegante e discreto para o trabalho.
Outra alternativa bastante elogiada é o Body Splash Tododia Algodão, indicado principalmente para quem frequenta a academia.
Como possui projeção suave, ele mantém a sensação de limpeza mesmo durante treinos intensos.
Para evitar excessos, especialistas recomendam aplicar entre duas e quatro borrifadas.
No trabalho, a dica é borrifar o perfume na nuca e nos pulsos. Já na academia, o ideal é aplicar atrás dos joelhos ou na dobra dos braços, permitindo que o calor do corpo libere a fragrância gradualmente.
Assim, escolher um perfume leve faz toda a diferença para manter a elegância e o conforto em ambientes compartilhados.
Ao priorizar fragrâncias frescas e equilibradas, é possível permanecer perfumado durante todo o dia sem deixar o aroma enjoativo.
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