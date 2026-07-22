O melhor perfume da Natura para usar no trabalho ou na academia sem deixar o cheiro enjoativo, segundo perfumistas

Especialistas indicam fragrâncias leves e refrescantes que garantem sensação de banho tomado sem incomodar quem está por perto

(Foto: Reprodução)

Escolher um perfume para ambientes compartilhados exige mais atenção do que muita gente imagina.

Em locais como escritórios e academias, fragrâncias muito doces ou intensas podem se tornar excessivas, principalmente quando o calor e o esforço físico aumentam a projeção do aroma.

Por isso, perfumistas recomendam apostar em perfumes conhecidos como “segunda pele”.

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Essas fragrâncias costumam transmitir uma sensação de limpeza e frescor contínuo, sem dominar o ambiente nem causar desconforto para quem está ao redor.

Fragrâncias leves são as mais indicadas

Segundo especialistas, perfumes das famílias cítrica, aromática, aquática e floral leve costumam ser as melhores escolhas para a rotina.

Além de proporcionarem sensação de banho tomado, eles permanecem discretos durante o expediente ou os treinos.

Entre os destaques da Natura está o Ekos Frescor de Maracujá, considerado uma das melhores opções para quem busca um perfume feminino ou unissex.

A fragrância combina o frescor característico da fruta com um fundo levemente amadeirado e almiscarado, criando um aroma refrescante sem ficar adocicado.

Para quem prefere um toque mais confortável, o Ekos Castanha e o Ekos Pitanga aparecem como boas alternativas.

Outras opções recomendadas

Natura Ekos Frescor de Maracujá;

Natura Ekos Castanha;

Natura Ekos Pitanga;

Kaiak Oceano;

Kaiak Tradicional;

Natura Homem Cítrico;

Natura Ilía Completa;

Natura Ilía Flor de Laranjeira;

Body Splash Tododia Algodão.

Perfumes masculinos e dicas de aplicação

Entre as opções masculinas e unissex, o Kaiak Oceano se destaca pelas notas aquáticas e aromáticas, que proporcionam sensação de energia e frescor.

Além disso, o perfume apresenta boa fixação sem se tornar invasivo em ambientes fechados.

Já para quem procura uma fragrância mais sofisticada, o Ilía Completa combina notas florais, cítricas e almíscar branco, oferecendo um aroma elegante e discreto para o trabalho.

Outra alternativa bastante elogiada é o Body Splash Tododia Algodão, indicado principalmente para quem frequenta a academia.

Como possui projeção suave, ele mantém a sensação de limpeza mesmo durante treinos intensos.

Para evitar excessos, especialistas recomendam aplicar entre duas e quatro borrifadas.

No trabalho, a dica é borrifar o perfume na nuca e nos pulsos. Já na academia, o ideal é aplicar atrás dos joelhos ou na dobra dos braços, permitindo que o calor do corpo libere a fragrância gradualmente.

Assim, escolher um perfume leve faz toda a diferença para manter a elegância e o conforto em ambientes compartilhados.

Ao priorizar fragrâncias frescas e equilibradas, é possível permanecer perfumado durante todo o dia sem deixar o aroma enjoativo.

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