Festival Vaca Amarela retorna a Goiânia com novo formato; veja como adquirir ingressos

Ingressos já podem ser obtidos, de forma online, por meio do site Ingresso Live

Gabriella Pinheiro - 30 de outubro de 2025

Aurora Rules será uma das bandas a se apresentar no evento (Foto: Divulgação)

A 24ª edição do Festival Vaca Amarela já tem data para desembarcar em Goiânia. Desta vez, o evento acontecerá entre os dias 08 e 09 de novembro, na Roxy Open Air, localizada no Setor Sul.

Neste ano, o festival aposta em um formato inteiramente local e visa valorizar o histórico da capital como polo da música independente.

Entre os destaques desta edição estão a celebração dos 20 anos do ícone underground goiano Johnny Suxxx, além das bandas Aurora Rules e Black Drawing Chalks.

O festival também dará espaço para artistas em ascensão, como Kira Spirandelli, Maaju, Shelldon Malvasi e Capitão Greg, além de encontros especiais e colaborações no domingo, como Serjão Convida, Faelll Convida e Marina Versos Convida.

Os ingressos podem ser adquiridos online por meio do site Ingresso Live. O valor do passaporte no 1º lote é de R$ 50 (+ R$ 5 de taxa), enquanto o ingresso para apenas um dia — sábado ou domingo — custa R$ 30 (+ R$ 3 de taxa).

