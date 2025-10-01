Prefeitura em Goiás anuncia processo seletivo com mais de 260 vagas e salários de quase R$ 5 mil

Oportunidades são para contratação imediata e destinada para candidatos de níveis fundamental, médio e superior

Gabriella Pinheiro - 01 de outubro de 2025

(Foto: Reprodução/Agência GOV)

A Prefeitura de Cidade Ocidental, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, em parceria com o Instituto Verbena da Universidade Federal de Goiás (IV/UFG), lançou o edital de um processo seletivo simplificado com diversas oportunidades.

No total, estão sendo ofertadas 266 vagas para contratação temporária com início imediato, destinadas ao quadro de pessoal do órgão, com oportunidades para candidatos com níveis fundamental, médio e superior.

As inscrições podem ser feitas por meio do site institutoverbena.ufg.br a partir do dia 07 de outubro até 05 de novembro deste ano. Os valores da taxa variam entre R$ 60 e R$ 85.

Há vagas para os seguintes cargos: Auxiliar de Serviços Gerais; Merendeiro; Agente Administrativo; Fonoaudiólogo; Psicólogo; Professor Nível III – Arte; Professor Nível III – Ciências; Professor Nível III – Educação Física; Professor Nível III – Geografia; Professor Nível III – História; Professor Nível III – Inglês; Professor Nível III – Matemática; Professor Nível III – Pedagogia; Professor Nível III – Português; Professor Nível III – Espanhol (Conversação); Professor Nível III – Inglês (Conversação, com opção pelo CILCO); e Professor Nível III – Libras.

Os candidatos serão classificados por meio de prova objetiva, prevista para o dia 23 de novembro de 2025, e de prova prática, a depender do cargo.

Os selecionados terão remuneração que varia de R$ 1.518,00 a R$ 4.867,77, conforme a função, e jornadas de 30 a 40 horas semanais.

Mais informações estão disponíveis no edital.

