Jovem é preso e tem avó baleada no pescoço após tiroteio em Senador Canedo

Segundo a PM, conflito armado se deu por disputas relacionadas ao tráfico de drogas

Augusto Araújo - 01 de novembro de 2025

Jovem foi preso após conflito armado em Senador Canedo (Foto: Divulgação/PMGO)

Um jovem, de 22 anos, foi preso na madrugada deste sábado (1º) após um confronto armado no Setor Parque Industrial, em Senador Canedo, na Região Metropolitana de Goiânia.

Durante o tiroteio, a avó do suspeito, uma mulher de 55 anos, acabou sendo atingida no pescoço por um disparo de arma de fogo enquanto estava em frente à residência onde o confronto aconteceu.

A vítima foi socorrida por familiares e levada a uma unidade hospitalar na Vila São Sebastião.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), o neto da mulher era o alvo de dois homens, já identificados, que chegaram ao local em uma caminhonete. O crime teria sido motivado por disputas relacionadas ao tráfico de drogas.

Após o ocorrido, o jovem fugiu para a casa da namorada, no Residencial Terra Bela, também em Senador Canedo, onde acabou sendo localizado e preso.

Ele admitiu ter escondido a arma do crime, um revólver calibre 38, em um terreno baldio. Os militares encontraram ainda três munições intactas e uma deflagrada.

O suspeito foi encaminhado à Central de Flagrantes de Senador Canedo e indiciado por porte ilegal de arma de fogo.

Segundo a PM, ele já possui antecedentes por tráfico de drogas, posse e porte ilegal de arma de fogo.

As equipes da CPE, 27º BPM e do setor de inteligência continuam as diligências para localizar e prender os outros dois envolvidos no tiroteio.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias da Grande Goiânia!