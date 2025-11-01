Jovem é preso e tem avó baleada no pescoço após tiroteio em Senador Canedo
Segundo a PM, conflito armado se deu por disputas relacionadas ao tráfico de drogas
Um jovem, de 22 anos, foi preso na madrugada deste sábado (1º) após um confronto armado no Setor Parque Industrial, em Senador Canedo, na Região Metropolitana de Goiânia.
Durante o tiroteio, a avó do suspeito, uma mulher de 55 anos, acabou sendo atingida no pescoço por um disparo de arma de fogo enquanto estava em frente à residência onde o confronto aconteceu.
A vítima foi socorrida por familiares e levada a uma unidade hospitalar na Vila São Sebastião.
De acordo com informações da Polícia Militar (PM), o neto da mulher era o alvo de dois homens, já identificados, que chegaram ao local em uma caminhonete. O crime teria sido motivado por disputas relacionadas ao tráfico de drogas.
Após o ocorrido, o jovem fugiu para a casa da namorada, no Residencial Terra Bela, também em Senador Canedo, onde acabou sendo localizado e preso.
Ele admitiu ter escondido a arma do crime, um revólver calibre 38, em um terreno baldio. Os militares encontraram ainda três munições intactas e uma deflagrada.
O suspeito foi encaminhado à Central de Flagrantes de Senador Canedo e indiciado por porte ilegal de arma de fogo.
Segundo a PM, ele já possui antecedentes por tráfico de drogas, posse e porte ilegal de arma de fogo.
As equipes da CPE, 27º BPM e do setor de inteligência continuam as diligências para localizar e prender os outros dois envolvidos no tiroteio.
