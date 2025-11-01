Jovem morre eletrocutado após tocar em máquina descalço enquanto trabalhava em Anápolis
Acidente aconteceu depois de uma breve chuva que caiu à tarde. Ele chegou a ser levado para a UPA, mas não resistiu
Um jovem identificado como Wemerson Dias de Oliveira, de 25 anos, morreu neste sábado (1º) após sofrer um choque elétrico enquanto trabalhava com o pai em uma residência no Bairro Polocentro, em Anápolis.
Os dois faziam um serviço de reboco usando uma betoneira elétrica.
Depois de uma breve chuva que caiu à tarde, eles voltaram ao trabalho e, ao tocar na máquina descalço, Wemerson recebeu uma descarga elétrica.
Às autoridades, o pai contou que encontrou o filho caído e o levou por conta própria até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Dr. Alair Mafra de Andrade, na Vila Esperança, mas o jovem não resistiu.
O caso foi registrado na Central de Flagrantes de Anápolis como morte acidental por choque elétrico, e a Polícia Civil (PC) deve apurar as circunstâncias do acidente.
