Jovem morre eletrocutado após tocar em máquina descalço enquanto trabalhava em Anápolis

Acidente aconteceu depois de uma breve chuva que caiu à tarde. Ele chegou a ser levado para a UPA, mas não resistiu

Isabella Valverde Isabella Valverde -
Jovem morre eletrocutado após tocar em máquina descalço enquanto trabalhava em Anápolis
UPA da Vila Esperança. (Foto: Bruno Velasco)

Um jovem identificado como Wemerson Dias de Oliveira, de 25 anos, morreu neste sábado (1º) após sofrer um choque elétrico enquanto trabalhava com o pai em uma residência no Bairro Polocentro, em Anápolis.

Os dois faziam um serviço de reboco usando uma betoneira elétrica.

Depois de uma breve chuva que caiu à tarde, eles voltaram ao trabalho e, ao tocar na máquina descalço, Wemerson recebeu uma descarga elétrica.

Publicidade
Leia também

Às autoridades, o pai contou que encontrou o filho caído e o levou por conta própria até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Dr. Alair Mafra de Andrade, na Vila Esperança, mas o jovem não resistiu.

Wemerson Dias de Oliveira tinha 25 anos. (Imagem: Reprodução)

O caso foi registrado na Central de Flagrantes de Anápolis como morte acidental por choque elétrico, e a Polícia Civil (PC) deve apurar as circunstâncias do acidente.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!

Isabella Valverde

Isabella Valverde

Jornalista formada pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, com passagens por veículos como a TV Anhanguera, afiliada da TV Globo no estado. É editora do Portal 6 e especialista em SEO e mídias sociais, atuando na integração entre jornalismo de qualidade e estratégias digitais para ampliar o alcance e o engajamento das notícias.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

Publicidade
+ Notícias