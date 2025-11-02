Carpinteiro “desalaga” estrada só com uma mão em Goiás e vídeo viraliza

Trabalhador passou a mensagem de que muitas vezes reclamamos de problemas quando, na verdade, poderíamos estar solucionando-os

Davi Galvão - 02 de novembro de 2025

Carpinteiro resolveu alagamento na estrada com apenas uma mão. (Foto: @luizcarpinteiro)

Viajar por estrada de terra nem sempre é uma tarefa fácil. Basta uma chuva um pouco mais intensa que problemas podem aparecer e até mesmo impedir totalmente o tráfego.

Mas, será se toda intercorrência nesses trechos é motivo de acionar as autoridades, ou será se com um pouco de criatividade e proatividade é possível dar um jeito?

Foi com essa premissa que um carpinteiro de Anicuns, região Oeste de Goiás, viralizou na internet ao resolver um “baita” problema por conta própria, questionando se seria realmente necessário acionar o poder público.

A filmagem já conta com mais de 3,5 milhões de visualizações.

No vídeo, o homem, identificado apenas como Luiz, mostra um trecho de estrada de terra, próximo a uma lavoura, alagado por conta das chuvas.

A via estava com tantos detritos e barro nas laterais que a água não tinha para onde escorrer.

Porém, em vez de esperar “de braços cruzados”, Luiz resolveu dar cabo do problema ele próprio, mas não sem antes gravar um vídeo, com muito bom humor, para ilustrar o quão fácil seria resolver a situação se houvesse interesse.

Com uma enxada na mão e o celular na outra, ele simplesmente limpou parte dos entulhos e, em poucos minutos, toda a água acumulada na via já havia escorrido.

“Eu acho que seria uma vergonha reclamar do administrador público e pedir para alguém vir aqui só para fazer isso aqui. Tô fazendo com uma mão só”, brincou.

Nos comentários, os usuários elogiaram a proatividade do rapaz, que não esperou o problema ser resolvido e teve a iniciativa de realmente sanar a situação.

“Simplesmente top, muitos iriam filmar e jogar na Internet a poça d’água”, comentou um usuário.

“Todos temos nossa parte a ser feita! Manter e conservar é de uso nosso, “eles” é outra história! Satisfação ouvir essas palavras e ver essa ação!”, disse outro.