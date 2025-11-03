Morte de gerente de academia causa comoção em Goiânia

Tiago Cardoso foi descrito como alguém sorridente e gentil, que fazia os funcionários se sentirem parte da família

Natália Sezil - 03 de novembro de 2025

Tiago Cardoso dos Santos tinha 38 anos. (Foto: Reprodução/Instagram)

A morte de Tiago Cardoso dos Santos, de 38 anos, causou comoção entre amigos, colegas e internautas. O gerente de academia foi encontrado morto em uma calçada, em Goiânia, na noite deste domingo (02).

O profissional foi achado pouco depois das 20h30. Ele estava caído no bairro São Francisco, na região Oeste da capital, mesmo setor onde fica a academia em que trabalhava.

A Polícia Científica e o Instituto Médico Legal (IML) estiveram no local, mas, a princípio, a perícia não constatou lesões aparentes. A causa da morte, ainda tratada como mau súbito, só será esclarecida após a necropsia.

Segundo as autoridades, Tiago tinha sangramento nasal e sinais de convulsão. O gerente estaria voltando para casa após consumir bebidas alcoólicas em um bar, algumas horas antes.

De acordo com um amigo, questionado pela Polícia Civil (PC), ele não havia consumido nenhum tipo de droga, nem usava anabolizantes.

Em luto, a academia Engenharia do Corpo optou por fechar as portas nesta segunda-feira (03) e emitiu uma nota de pesar.

O espaço descreveu Tiago como “um profissional dedicado, comprometido e querido por todos que tiveram o privilégio de conviver com ele”.

“Sua trajetória conosco foi marcada por empenho, generosidade e respeito, deixando um legado que permanecerá vivo na memória de nossa equipe”, continua a mensagem.

Nos comentários da publicação, amigos manifestaram as condolências. “Lastimável perda! Nas nossas memórias só ficaram aqueles momentos de muitas risadas que tu sempre nos proporcionou”, disse um.

Outra escreveu: “ohh meu amigo, meu vendedor que era só ‘um extra’ no turno da noite que se tornou um grande gerente de uma unidade. Eu me sinto honrada em ter feito parte da tua trajetória, tu era respeitoso, dedicado e sempre muito alegre”.

“Quanta falta você vai fazer Tiago! Nossos intervalos na faculdade nunca mais serão os mesmos. Sei que aonde você estiver, estará fazendo festa (como sempre)”, completou uma terceira.

