Papel e caneta na mão, pois as pessoas que mais entendem do ciclo de funcionamento desse santuário sagrado vão te ajudar a treinar nos melhores momentos do dia

Magno Oliver - 29 de agosto de 2025

Encontrar o melhor horário para treinar é uma dúvida comum entre frequentadores de academia e então pedimos uma forcinha nessa tarefa para quem vive o ambiente: os professores da academia.

6 melhores horários para ir na academia, segundo professores de Educação Física

1. Cedo – Entre 6h e 8h

De acordo com os especialistas que vivem a rotina do ambiente, treinar cedo pela manhã, entre 06h e 98h, pode ser ideal para quem busca aumentar a energia e começar o dia com disposição.

O corpo está descansado, e a prática de exercícios libera endorfina, o que melhora o humor e reduz o estresse. Além disso, treinar nesse período ajuda a manter uma rotina mais organizada.

2. Final da manhã – 10h

Ali pelo final da manhã, por volta das 10h, é um horário indicado para quem prefere treinar com menos fluxo de pessoas na academia.

Nesse horário, a temperatura corporal está mais elevada, favorecendo o desempenho muscular e reduzindo o risco de lesões. Professores também apontam que esse é um período interessante para quem busca treinos de alta intensidade.

3. Horário de almoço – 12h

É a hora de almoçar para muita gente, enquanto que para outras é o momento ideal para puxar uns pesos, pois a academia está completamente vazia. É considerado o “horário da paz” por muitos professores. Você malha em tranquilidade, não precisa revisar aparelho e pode executar o treino mais pesado da tabela sem incômodo algum.

4. Meio da tarde – 15h

Já no meio da tarde, por volta das 15h, é outro horário recomendado. Isso porque após o almoço, o metabolismo está ativo e a prática de exercícios auxilia na digestão e no gasto energético. Entretanto, é importante respeitar o intervalo mínimo de uma hora após as refeições para evitar desconfortos ou mal-estar durante os treinos.

5. Fim do expediente – 19h

Para quem gosta de um treino mais intenso, o início da noite, a partir de 19h, pode ser o momento mais eficiente por conta do fluxo de pessoas. Nessa fase, o corpo atinge picos de força, resistência e temperatura muscular, permitindo treinos mais produtivos.

Além disso, esse horário costuma atrair quem busca aliviar a tensão acumulada ao longo do dia e pega um movimento ameno de quem acabou de sair do trabalho e foi se exercitar.

6. Movimento vazio – 22h

O momento de paz e tranquilidade que os professores destacam é pela noite, após 22h, que pode ser vantajoso para quem tem uma rotina corrida. No entanto, treinar muito próximo da hora de dormir pode atrapalhar a qualidade do sono em algumas pessoas. O ideal é observar a resposta do próprio corpo e adaptar os treinos à rotina diária.

