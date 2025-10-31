Perícia é acionada após homem morrer enquanto trabalhava, em Anápolis

Colega ouviu o pedido de ajuda e tentou reanimar a vítima, mas sem sucesso

Natália Sezil Natália Sezil -
Airton Pereira dos Anjos Júnior tinha 31 anos. Perícia foi acionada para identificar a causa da morte.
Airton Pereira dos Anjos Júnior tinha 31 anos. (Foto: Reprodução)

A perícia precisou ser acionada após um homem, de 31 anos, morrer enquanto trabalhava, em Anápolis, na tarde desta sexta-feira (31).

Airton Pereira dos Anjos Júnior executava serviços em cima de uma laje, em um imóvel no Residencial Campos do Jordão.

Segundo um colega de trabalho, o homem estaria trabalhando sobre uma escada quando pediu por ajuda. Logo em seguida, ele teria caído sobre a laje.

Publicidade
Leia também

O colega teria tentado realizar manobras de reanimação, mas sem sucesso. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e confirmou o óbito.

Por conta da altura, o Corpo de Bombeiros também esteve presente para auxiliar na retirada do corpo, que ficou sob os cuidados do Instituto Médico Legal (IML).

Inicialmente, a perícia não conseguiu identificar com precisão o que causou a morte. Isso ainda deve ser investigado pelas autoridades competentes.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis.

Natália Sezil

Natália Sezil

Estudante de Jornalismo na Universidade Federal de Goiás, é estagiária do Portal 6 e atua na cobertura do cotidiano. Apaixonada por boas histórias, gosta de ouvir as pessoas, entender contextos e transformar relatos em narrativas que informam e conectam o público.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

Publicidade
+ Notícias