Clube Rio Vermelho Atacadista: descontos exclusivos, ofertas semanais e benefícios que só quem é cliente do app tem

Ações promocionais são variadas e acontecem ao longo da semana, sempre com foco em categorias específicas de produtos

Gabriella Licia - 04 de novembro de 2025

Rio Vermelho Atacadista. (Foto: Portal 6)

Ser cliente do Clube Rio Vermelho Atacadista é garantir economia de verdade o ano inteiro. Com um simples cadastro no aplicativo, o consumidor passa a ter acesso a promoções exclusivas em todas as unidades do grupo e ainda acompanha, em tempo real, as melhores ofertas da semana pelo canal oficial de WhatsApp.

Para isso, é muito simples: basta baixar o app, se cadastrar e informar o CPF no caixa a cada compra para acumular descontos automáticos e aproveitar todos os benefícios do clube.

As ações promocionais são variadas e acontecem ao longo da semana, sempre com foco em categorias específicas de produtos. Às segundas-feiras, o destaque é a Segunda da Limpeza, com 10% de desconto em toda a linha de produtos de limpeza. Já na Segunda e Terça dos Saudáveis, os itens naturais, integrais e sem glúten ganham 20% de desconto para incentivar uma rotina de alimentação mais leve.

Na sequência, a Terça e Quarta do Horti movimentam o setor de frutas, verduras e legumes com preços reduzidos e produtos fresquinhos direto dos fornecedores. Quarta-feira é também o dia mais esperado pelos apaixonados por churrasco: a tradicional Quarta das Carnes traz cortes selecionados com descontos especiais em todas as unidades.

Às quintas-feiras, o foco vai para as famílias com bebês: é dia da Quinta das Fraldas, com 20% de desconto em fraldas e itens de higiene infantil. E para quem não abre mão de uma boa pizza, o Rio Vermelho ainda tem a Quarta e Sábado da Pizza, com preços irresistíveis nas marcas mais queridas do mercado.

Além das promoções semanais, o calendário do clube inclui grandes ações de queima de preço, como o Detona Preço, Explosão de Ofertas, Quarta Black e o já conhecido Fechamento de Mês, que são campanhas que reúnem dezenas de produtos com valores abaixo do atacado, sempre disponíveis para quem faz parte do app.

Outro diferencial é o Poupômetro, um marcador instalado nas lojas que mostra, em tempo real, quanto os clientes já economizaram com o Clube Rio Vermelho. O número cresce a cada compra e comprova que fazer parte do programa é realmente vantajoso.

Com estacionamento amplo e gratuito, o Rio Vermelho Atacadista garante praticidade e conforto para quem faz suas compras nas duas unidades da cidade: uma na Avenida Universitária, no bairro Maracanã, e outra no Parque das Nações, na antiga Pecuária.

Economia, variedade e benefícios exclusivos: no Rio Vermelho, ser cliente do Clube é ter um supermercado completo na palma da mão.