Família pede ajuda para encontrar biomédica que desapareceu após sair para ir à oficina

Carro estragou e Érika Luciana chegou a conversar com moradores da região, mas sumiu logo depois

Érika Luciana de Sousa Machado saiu de Olhos d'Água, em Alexânia. Ela foi vista pela última vez em Corumbá de Goiás.
(Foto: Reprodução/O Popular)

A biomédica Érika Luciana de Sousa Machado, de 47 anos, está desaparecida desde a manhã de sábado (1º). Ela saiu do distrito de Olhos d’Água, em Alexânia, e foi vista pela última vez em Corumbá de Goiás.

Segundo os familiares, a mulher estava na casa da mãe. Ela havia saído, por volta das 10h, dizendo que iria comprar ração para os cachorros e verificar o farol do carro, mas o veículo foi encontrado abandonado horas depois.

A profissional tem 1,63m de altura e cabelos pretos curtos. No momento do desaparecimento, usava blusa preta, calça jeans e tênis.

O irmão de Érika, Júlio César, explica: “ela bateu o carro no meio-fio, o que danificou a bomba de gasolina. Tentou contato com um mecânico, mas, pelo horário, não conseguiu. O carro ficou aberto, e ela desapareceu a pé, com a roupa do corpo”.

De acordo com testemunhas, a biomédica chegou a conversar com moradores da região antes de sumir. Um homem diz ter tentado ajudá-la, indicando o contato de um mecânico.

Sem câmeras por perto, a polícia ainda investiga o paradeiro. A família conta que Érika não atende ligações desde a manhã de sábado e também não responde mensagens.

Júlio César detalha: “ela tem histórico de ansiedade, depressão e faz uso de medicamentos. Estava em uma fase difícil e foi para a casa da minha mãe para descansar”.

A família pede que informações sejam enviadas pelo telefone (64) 99644-0099. Também é possível contatar o Disque Denúncia ou a Polícia Civil por meio do 197.

 

