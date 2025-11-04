Família pede ajuda para encontrar biomédica que desapareceu após sair para ir à oficina

Carro estragou e Érika Luciana chegou a conversar com moradores da região, mas sumiu logo depois

Natália Sezil - 04 de novembro de 2025

Érika Luciana de Sousa Machado saiu de Olhos d’Água, em Alexânia. Ela foi vista pela última vez em Corumbá de Goiás. (Foto: Reprodução/O Popular)

A biomédica Érika Luciana de Sousa Machado, de 47 anos, está desaparecida desde a manhã de sábado (1º). Ela saiu do distrito de Olhos d’Água, em Alexânia, e foi vista pela última vez em Corumbá de Goiás.

Segundo os familiares, a mulher estava na casa da mãe. Ela havia saído, por volta das 10h, dizendo que iria comprar ração para os cachorros e verificar o farol do carro, mas o veículo foi encontrado abandonado horas depois.

A profissional tem 1,63m de altura e cabelos pretos curtos. No momento do desaparecimento, usava blusa preta, calça jeans e tênis.

O irmão de Érika, Júlio César, explica: “ela bateu o carro no meio-fio, o que danificou a bomba de gasolina. Tentou contato com um mecânico, mas, pelo horário, não conseguiu. O carro ficou aberto, e ela desapareceu a pé, com a roupa do corpo”.

De acordo com testemunhas, a biomédica chegou a conversar com moradores da região antes de sumir. Um homem diz ter tentado ajudá-la, indicando o contato de um mecânico.

Sem câmeras por perto, a polícia ainda investiga o paradeiro. A família conta que Érika não atende ligações desde a manhã de sábado e também não responde mensagens.

Júlio César detalha: “ela tem histórico de ansiedade, depressão e faz uso de medicamentos. Estava em uma fase difícil e foi para a casa da minha mãe para descansar”.

A família pede que informações sejam enviadas pelo telefone (64) 99644-0099. Também é possível contatar o Disque Denúncia ou a Polícia Civil por meio do 197.

