Quantas vezes por dia é necessário dar ração para o cachorro, segundo veterinários

Quantidade e frequência de alimentação variam de acordo com idade, porte e rotina do animal

Pedro Ribeiro - 01 de outubro de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels/Pixabay)

A dúvida sobre quantas vezes por dia o cachorro deve receber ração é comum entre tutores e, segundo especialistas, não há uma regra única: a frequência depende da idade, do porte e até do estilo de vida do animal.

De acordo com veterinários, filhotes precisam se alimentar mais vezes ao dia, geralmente entre três e quatro refeições, já que gastam mais energia e ainda estão em fase de crescimento. Com o tempo, a quantidade de refeições pode ser reduzida.

No caso de cães adultos de porte pequeno e médio, duas refeições diárias são suficientes para garantir equilíbrio nutricional.

Já animais de grande porte podem ser alimentados até três vezes ao dia, em porções controladas, para evitar problemas gastrointestinais, como a dilatação e torção gástrica.

Para cães idosos, a recomendação também costuma ser de duas a três refeições diárias, mas sempre com rações específicas para a idade, que ajudam na digestão e na saúde das articulações.

Veterinários reforçam que o ideal é manter horários fixos e não deixar a ração disponível o tempo todo, prática conhecida como “alimentação à vontade”.

O excesso pode levar ao sobrepeso, problema cada vez mais comum entre os pets.

A orientação final é que cada tutor consulte um profissional para ajustar a quantidade e a frequência de acordo com as necessidades do animal.

Assim como os humanos, cães têm demandas diferentes, e a dieta deve ser pensada de forma individualizada.