Quantas vezes por dia é necessário dar ração para o cachorro, segundo veterinários
Quantidade e frequência de alimentação variam de acordo com idade, porte e rotina do animal
A dúvida sobre quantas vezes por dia o cachorro deve receber ração é comum entre tutores e, segundo especialistas, não há uma regra única: a frequência depende da idade, do porte e até do estilo de vida do animal.
De acordo com veterinários, filhotes precisam se alimentar mais vezes ao dia, geralmente entre três e quatro refeições, já que gastam mais energia e ainda estão em fase de crescimento. Com o tempo, a quantidade de refeições pode ser reduzida.
No caso de cães adultos de porte pequeno e médio, duas refeições diárias são suficientes para garantir equilíbrio nutricional.
Leia também
Já animais de grande porte podem ser alimentados até três vezes ao dia, em porções controladas, para evitar problemas gastrointestinais, como a dilatação e torção gástrica.
Para cães idosos, a recomendação também costuma ser de duas a três refeições diárias, mas sempre com rações específicas para a idade, que ajudam na digestão e na saúde das articulações.
Veterinários reforçam que o ideal é manter horários fixos e não deixar a ração disponível o tempo todo, prática conhecida como “alimentação à vontade”.
O excesso pode levar ao sobrepeso, problema cada vez mais comum entre os pets.
A orientação final é que cada tutor consulte um profissional para ajustar a quantidade e a frequência de acordo com as necessidades do animal.
Assim como os humanos, cães têm demandas diferentes, e a dieta deve ser pensada de forma individualizada.