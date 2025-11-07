Aprenda o jeito certo de limpar as lentes dos óculos sem riscar, sem deixar embaçado e com efeito que dura por dias
Truque simples garante lentes dos óculos limpas, mais brilho e visão nítida por muito mais tempo
Quem usa óculos sabe o quanto é irritante tentar limpar as lentes e, poucos minutos depois, vê-las embaçadas ou com marcas de dedos.
Muita gente recorre ao álcool ou ao detergente, mas esses produtos podem danificar o revestimento protetor e até riscar as lentes.
Um método simples, que tem viralizado nas redes, usa bicarbonato de sódio e vinagre branco para deixar as lentes limpas, brilhantes e protegidas por mais tempo.
- Nova Carteira de Identidade começa a valer em todo o país e brasileiros têm prazo para emitir de graça
- Arquitetos revelam a tendência que está substituindo os armários planejados: não empena, não mofa e é muito mais barata
- Pesquisadores descobrem que semente de girassol pode substituir benefícios da carne e surpreende pela quantidade de nutrientes
A combinação remove gordura, poeira e resíduos sem agredir o material.
Passo a passo da limpeza
Para preparar, misture uma colher de bicarbonato de sódio com duas colheres de vinagre branco em meio copo de água morna. A reação faz uma leve espuma, que ajuda a eliminar a sujeira.
Umedeça um pano de microfibra nessa mistura e passe suavemente sobre as lentes, sem esfregar com força.
Em seguida, enxágue com água corrente e seque com outro pano limpo e seco. O resultado é imediato: as lentes ficam sem riscos, sem manchas e com brilho visível.
Além disso, o vinagre cria uma camada fina que ajuda a evitar o embaçamento por alguns dias.
O ideal é repetir o processo apenas uma ou duas vezes por semana, já que o bicarbonato é um produto de limpeza forte e deve ser usado com cuidado.
Simples, barato e eficiente, esse truque é uma alternativa segura para manter os óculos sempre limpos e com aparência de novos, sem precisar de produtos caros ou sprays específicos.
Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!