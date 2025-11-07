Aprenda o jeito certo de limpar as lentes dos óculos sem riscar, sem deixar embaçado e com efeito que dura por dias

Truque simples garante lentes dos óculos limpas, mais brilho e visão nítida por muito mais tempo

Gabriel Yuri Souto - 07 de novembro de 2025

(Foto: Reprodução)

Quem usa óculos sabe o quanto é irritante tentar limpar as lentes e, poucos minutos depois, vê-las embaçadas ou com marcas de dedos.

Muita gente recorre ao álcool ou ao detergente, mas esses produtos podem danificar o revestimento protetor e até riscar as lentes.

Um método simples, que tem viralizado nas redes, usa bicarbonato de sódio e vinagre branco para deixar as lentes limpas, brilhantes e protegidas por mais tempo.

A combinação remove gordura, poeira e resíduos sem agredir o material.

Passo a passo da limpeza

Para preparar, misture uma colher de bicarbonato de sódio com duas colheres de vinagre branco em meio copo de água morna. A reação faz uma leve espuma, que ajuda a eliminar a sujeira.

Umedeça um pano de microfibra nessa mistura e passe suavemente sobre as lentes, sem esfregar com força.

Em seguida, enxágue com água corrente e seque com outro pano limpo e seco. O resultado é imediato: as lentes ficam sem riscos, sem manchas e com brilho visível.

Além disso, o vinagre cria uma camada fina que ajuda a evitar o embaçamento por alguns dias.

O ideal é repetir o processo apenas uma ou duas vezes por semana, já que o bicarbonato é um produto de limpeza forte e deve ser usado com cuidado.

Simples, barato e eficiente, esse truque é uma alternativa segura para manter os óculos sempre limpos e com aparência de novos, sem precisar de produtos caros ou sprays específicos.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!