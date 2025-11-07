Grammy 2026 indica Kendrick Lamar, Lady Gaga e Bad Bunny
Brasil aparece com a indicação do disco "Caetano e Bethânia Ao Vivo" na categoria de melhor álbum de música global
O Grammy anunciou, nesta sexta-feira (7), as indicações para a sua 68ª edição, que acontece em 1º fevereiro do ano que vem. O prêmio mais importante da indústria musical americana, da Academia de Gravação, destaca nomes como Lady Gaga, com o álbum “Mayhem”, Bad Bunny, por “Debí Tirar Más Fotos”, Sabrina Carpenter, pelo badalado “Man’s Best Friend”, além de Kendrick Lamar, com o disco “GNX”, nas principais categorias dentre eles, álbum, música e gravação do ano.
Lamar, que levou cinco troféus na edição anterior do Grammy, é o nome com mais indicações ao todo, com nove menções. Depois dele, vem Lady Gaga, com sete, superando o recorde de indicações dela, em 2010, quando concorreu a seis gramofones. A diva pop está empatada com os produtores Jack Antonoff e Cirkut.
Depois, todos com seis indicações, estão Sabrina Carpenter, Serban Ghenea, Bad Bunny e Leon Thomas.
O Brasil aparece com a indicação do disco “Caetano e Bethânia Ao Vivo”, registro da turnê mais recente dos irmãos Caetano Veloso e Maria Bethânia, na categoria de melhor álbum de música global. Os baianos disputam com nomes como o nigeriano Burna Boy, a indiana Siddhant Bhatia e a britânica indiana Anoushka Shankar.
A categoria de gravação do ano contemplou também Billie Eilish, pela faixa “Wildflower”, Chappell Roan, com “The Subway”, Doechii, por “Anxiety”, Bruno Mars e Rosé, juntos em “Apt.” Já entre os álbuns há ainda Leon Thomas por “Mutt” artista revelação que surpreendeu pela quantidade de nomeações, Clipse, Pusha T & Malice, de “Let God Sort Em Out”, além de Justin Bieber, com o controverso “Swag”, e Tyler, the Creator, com “Chromakopia”.
Merece atenção ainda a indicação da música “Golden”, do grupo fictício Huntr/x, do filme “Guerreiras do K-Pop”, da Netflix. O hit interpretada por EJAE, Audrey Numa e AMI está em cinco categorias da premiação, incluindo música do ano, melhor performance de duo/grupo e melhor canção composta para mídia visual. É a primeira vez que o gênero k-pop tem tamanho destaque no Grammy.
Foi também o primeiro ano em que o Grammy subdividiu a categoria de música country entre tradicional e contemporâneo algo despertado após a vitória de Beyoncé na categoria, neste ano, e que virou controvérsia entre músicos mais conservadores do gênero. Charley Crockett, Lukas Nelson e Margo Price ficaram entre os indicados no primeiro filão, e Eric Church, Jelly Roll e Kelsea Ballerini, no segundo.
Veja abaixo a lista dos indicados às principais categorias do Grammy 2026.
*
GRAVAÇÃO DO ANO
– Bad Bunny – DTMF
– Billie Eilish – Wildflower
– Chappell Roan – The Subway
– Doechii – Anxiety
– Kendrick Lamar & SZA – Luther
– Lady Gaga – Abracadabra
– Rosé & Bruno Mars – Apt.
– Sabrina Carpenter – Manchild
ÁLBUM DO ANO
– Bad Bunny – Debí Tirar Más Fotos
– Clipse, Pusha T & Malice – Let God Sort Em Out
– Justin Bieber – Swag
– Kendrick Lamar – GNX
– Lady Gaga – Mayhem
– Leon Thomas – Mutt
– Sabrina Carpenter – Mans Best Friend
– Tyler, the Creator – Chromakopia
MÚSICA DO ANO
– Bad Bunny – DTMF
– Billie Eilish – Wildflower
– Doechii – Anxiety
– Huntr/x – Golden
– Kendrick Lamar & SZA – Luther
– Lady Gaga – Abracadabra
– Rosé & Bruno Mars – Apt.
– Sabrina Carpenter – Manchild
ARTISTA REVELAÇÃO
– Olivia Dean
– Katseye
– The Marias
– Addison Rae
– Sombr
– Leon Thomas
– Alex Warren
– Lola Young
PRODUTOR DO ANO, NÃO-CLÁSSICO
– Dan Auerbach
– Cirkut
– Dijon
– Blake Mills
– Sounwave
COMPOSITOR DO ANO, NÃO-CLÁSSICO
– Amy Allen
– Edgar Barrera
– Jessie Jo Dillon
– Tobias Jesso Jr.
– Laura Veltz
MELHOR PERFORMANCE DE POP SOLO
– Chappell Roan – The Subway
– Justin Bieber – Daisies
– Lady Gaga – Disease
– Lola Young – Messy
– Sabrina Carpenter – Manchild
MELHOR PERFORMANCE DE DUO OU GRUPO POP
– Cynthia Erivo & Ariana Grande – Defying Gravity
– Huntr/x – Golden
– Katseye – Gabriela
– Rosé & Bruno Mars – Apt.
– SZA With Kendrick Lamar – 30 for 30
MELHOR ÁLBUM POP VOCAL
– Justin Bieber – Swag
– Lady Gaga – Mayhem
– Miley Cyrus – Something Beautiful
– Sabrina Carpenter – Mans Best Friend
– Teddy Swims – Ive Tried Everything but Therapy (Part 2)
MELHOR GRAVAÇÃO DE DANCE POP
– Lady Gaga – Abracadabra
– PinkPantheress – Illegal
– Selena Gomez & Benny Blanco – Bluest Flame
– Tate McRae – Just Keep Watching (From F1® the Movie)
– Zara Larsson – Midnight Sun
MELHOR GRAVAÇÃO DE DANCE/ELETRÔNICA
– Disclosure & Anderson .Paak – No Cap
– Fred Again.., Skepta & PlaqueBoyMax – Victory Lap
– Kaytranada – Space Invader
– Skrillex – Voltage
– Tame Impala – End of Summer
MELHOR ÁLBUM DE DANCE/ELETRÔNICA
– FKA twigs – Eusexua
– Fred Again.. – Ten Days
– PinkPantheress – Fancy That
– Rüfüs Du Sol – Inhale / Exhale
– Skrillex – F*ck U Skrillex You Think Ur Andy Warhol but Ur Not!! <3
MELHOR ÁLBUM POP VOCAL TRADICIONAL
– Harlequin – Lady Gaga
– A Matter Of Time – Laufey
– Wintersongs – Laila Biali
– The Gift Of Love – Jennifer Hudson
– Who Believes In Angels? – Elton John & Brandi Carlile
– The Secret Of Life: Partners, Volume 2 – Barbra Streisand
MELHOR ÁLBUM DE ROCK
– Deftones – Private Music
– Haim – I Quit
– Linkin Park – From Zero
– Turnstile – Never Enough
– Yungblud – Idols
MELHOR MÚSICA DE ROCK
– Hayley Williams – Glum
– Nine Inch Nails – As Alive as You Need Me to Be
– Sleep Token – Caramel
– Turnstile – Never Enough
– Yungblud – Zombie
MELHOR PERFORMANCE DE ROCK
– Amyl and the Sniffers – U Should Not Be Doing That
– Hayley Williams – Mirtazapine
– Linkin Park – The Emptiness Machine
– Turnstile – Never Enough
– Yungblud, Nuno Bettencourt & Frank Bello Featuring Adam Wakeman & II – Changes (Live From Villa Park / Back to the Beginning)
MELHOR PERFORMANCE DE HEAVY METAL
– Dream Theater – Night Terror
– Ghost – Lachryma
– Sleep Token – Emergence
– Spiritbox – Soft Spine
– Turnstile – Birds
MELHOR PERFORMANCE DE MÚSICA ALTERNATIVA
– Bon Iver – Everything Is Peaceful Love
– The Cure – Alone
– Hayley Williams – Parachute
– Turnstile – Seein Stars
– Wet Leg – Mangetout
MELHOR ÁLBUM DE MÚSICA ALTERNATIVA
– Bon Iver – SABLE, fABLE
– The Cure – Songs of a Lost World
– Hayley Williams – Ego Death at a Bachelorette Party
– Tyler, the Creator – Dont Tap the Glass
– Wet Leg – Moisturizer
MELHOR MÚSICA DE R&B
– Chris Brown Featuring Bryson Tiller – It Depends
– Durand Bernarr – Overqualified
– Kehlani – Folded
– Leon Thomas – Yes It Is
– Summer Walker – Heart of a Woman
MELHOR PERFORMANCE DE R&B
– Chris Brown Featuring Bryson Tiller – It Depends
– Justin Bieber – Yukon
– Kehlani – Folded
– Leon Thomas – Mutt (Live from NPRs Tiny Desk)
– Summer Walker – Heart of a Woman
MELHOR PERFORMANCE DE R&B TRADICIONAL
– Durand Bernarr – Here We Are
– Lalah Hathaway – Uptown
– Ledisi – Love You Too
– Leon Thomas – Vibes Dont Lie
– SZA – Crybaby
MELHOR ÁLBUM DE R&B
– Coco Jones – Why Not More?
– Giveon – Beloved
– Ledisi – The Crown
– Leon Thomas – Mutt
– Teyana Taylor – Escape Room
MELHOR ÁLBUM DE R&B PROGRESSIVO
– Bilal – Adjust Brightness
– Destin Conrad – Love on Digital
– Durand Bernarr – Bloom
– Flo – Access All Areas
– Terrace Martin & Kenyon Dixon – Come as You Are
MELHOR ÁLBUM DE RAP
– Clipse, Pusha T & Malice – Let God Sort Em Out
– Glorilla – Glorious
– JID – God Does Like Ugly
– Kendick Lamar – GNX
– Tyler, the Creator – Chromakopia
MELHOR MÚSICA DE RAP
– Clipse, John Legend, Voices of Fire, Pusha T & Malice – The Birds Dont Sing
– Doechii – Anxiety
– Glorilla – TGIF
– Kendrick Lamar Featuring Lefty Gunplay – TV Off
– Tyler, the Creator Featuring Glorilla, Sexyy Red & Lil Wayne – Sticky
MELHOR PERFORMANCE DE RAP
– Cardi B – Outside
– Clipse, Kendrick Lamar, Pusha T & Malice – Chains & Whips
– Doechii – Anxiety
– Kendrick Lamar Featuring Lefty Gunplay – TV Off
– Tyler, the Creator Featuring Teezo Touchdown – Darling, I
MELHOR PERFORMANCE DE RAP MELÓDICO
– Fridayy & Meek Mill – Proud of Me
– JID, Ty Dolla $ign & 6lack – Wholeheartedly
– Kendrick Lamar & SZA – Luther
– PartyNextDoor & Drake – Somebody Loves Me
– Terrace Martin & Kenyon Dixon Featuring Rapsody – WeMaj
MELHOR PERFORMANCE DE JAZZ
– Chick Corea, Christian McBride & Brian Blade – Windows (Live)
– Lakecia Benjamin Featuring Immanuel Wilkins & Mark Whitfield – Noble Rise
– Michael Mayo – Four
– Nicole Zuraitis, Dan Pugach & Tom Scott Featuring Idan Morim, Keyon Harrold, Rachel Eckroth & Sam Weber – All Stars Lead to You (Live)
– Samara Joy – Peace of Mind / Dreams Come True
MELHOR ÁLBUM DE JAZZ VOCAL
– Dee Dee Bridgewater & Bill Charlap – Elemental
– Michael Mayo – Fly
– Nicole Zuraitis, Dan Pugach & Tom Scott Featuring Idan Morim, Keyon Harrold, Rachel Eckroth & Sam Weber – Live at Vics Las Vegas
– Samara Joy – Portrait
– Terri Lyne Carrington & Christie Dashiell – We Insist 2025!
MELHOR ÁLBUM DE JAZZ INSTRUMENTAL
– Branford Marsalis Quartet – Belonging
– Chick Corea, Christian McBride & Brian Blade – Trilogy 3 (Live)
– John Patitucci Featuring Chris Potter & Brian Blade – Spirit Fall
– Sullivan Fortner – Southern Nights
– Yellowjackets – Fasten Up
MELHOR ÁLBUM DE GRANDE CONJUNTO DE JAZZ
– Christian McBride – Without Further Ado, Vol 1
– Danilo Pérez & Bohuslän Big Band – Lumen
– Deborah Silver & The Count Basie Orchestra – Basie Rocks!
– Kenny Wheeler Legacy Featuring The Royal Academy of Music Jazz Orchestra & Frost Jazz Orchestra – Some Days Are Better: The Lost Scores
– Sun Ra Arkestra – Lights on a Satellite
– The 8-Bit Big Band – Orchestrator Emulator
MELHOR ÁLBUM DE JAZZ LATINO
– Arturo OFarrill – The Original Influencers: Dizzy, Chano & Chico (Live at Town Hall)
– Arturo OFarrill & The Afro Latin Jazz Orchestra – Mundoagua – Celebrating Carla Bley
– Gonzalo Rubalcaba, Yainer Horta & Joey Calveiro – A Tribute to Benny Moré and Nat King Cole
– Miguel Zenón Quartet – Vanguardia Subterránea: Live at the Village Vanguard
– Paquito DRivera – Madrid-New York Connection Band – La Fleur de Cayenne
MELHOR ÁLBUM DE JAZZ ALTERNATIVO
– Ambrose Akinmusire – Honey From a Winter Stone
– Brad Mehldau – Ride into the Sun
– Immanuel Wilkins – Blues Blood
– Nate Smith – Live-Action
– Robert Glasper – Keys to the City Volume One
MELHOR PERFORMANCE DE COUNTRY SOLO
– Chris Stapleton – Bad as I Used to Be (From F1® the Movie)
– Lainey Wilson – Somewhere Over Laredo
– Shaboozey – Good News
– Tyler Childers – Nose on the Grindstone
– Zach Top – I Never Lie
MELHOR PERFORMANCE DE COUNTRY EM DUO OU GRUPO
– George Strait Featuring Chris Stapleton – Honky Tonk Hall of Fame
– Margo Price Featuring Tyler Childers – Love Me Like You Used to Do
– Miranda Lambert & Chris Stapleton – A Song to Sing
– Reba McEntire, Miranda Lambert & Lainey Wilson – Trailblazer
– Shaboozey & Jelly Roll – Amen
MELHOR MÚSICA DE COUNTRY
– Lainey Wilson – Somewhere Over Laredo
– Miranda Lambert & Chris Stapleton – A Song to Sing
– Shaboozey – Good News
– Tyler Childers – Bitin List
– Zach Top – I Never Lie
MELHOR ÁLBUM DE COUNTRY TRADICIONAL
– Charley Crockett – Dollar a Day
– Lukas Nelson – American Romance
– Margo Price – Hard Headed Woman
– Willie Nelson – Oh What a Beautiful World
– Zach Top – Aint in It for My Health
MELHOR ÁLBUM DE COUNTRY CONTEMPORÂNEO
– Eric Church – Evangeline vs. the Machine
– Jelly Roll – Beautifully Broken
– Kelsea Ballerini – Patterns
– Miranda Lambert – Postcards From Texas
– Tyler Childers – Snipe Hunter
MELHOR ÁLBUM DE BLUES TRADICIONAL
– Buddy Guy – Aint Done With the Blues
– Charlie Musselwhite – Look Out Highway
– Kenny Wayne Shepherd & Bobby Rush – Young Fashioned Ways
– Maria Muldaur – One Hour Mama: The Blues of Victoria Spivey
– Taj Mahal & Keb Mo – Room on the Porch
MELHOR ÁLBUM DE BLUES CONTEMPORÂNEO
– Best Contemporary Blues Album
– Eric Gales – A Tribute to LJK
– Joe Bonamassa – Breakthrough
– Robert Randolph – Preacher Kids
– Samantha Fish – Paper Doll
– Southern Avenue – Family
MELHOR ÁLBUM DE POP LATINO
– Alejandro Sanz – ¿Y Ahora Qué?
– Andrés Cepeda – Bogotá (Deluxe)
– Karol G – Tropicoqueta
– Natalia Lafourcade – Cancionera
– Rauw Alejandro – Cosa Nuestra
MELHOR ÁLBUM DE MÚSICA URBANA
– Best Música Urbana Album
– Bad Bunny – Debí Tirar Más Fotos
– Feid – Ferxxo Vol X: Sagrado
– J Balvin – Mixteip
– Nicki Nicole – Naiki
– Trueno – EUB Deluxe
– Yandel – Sinfónico (En Vivo)
MELHOR ÁLBUM LATINO DE ROCK OU ALTERNATIVO
– Aterciopelados – Genes Rebeldes
– Bomba Estéreo, Rawayana & Astropical – Astropical
– Ca7riel & Paco Amoroso – Papota
– Fito Páez – Novela
– Los Wizzards – Algorhythm
MELHOR ÁLBUM DE MÚSICA GLOBAL
– Caetano e Bethânia Ao Vivo – Caetano Veloso And Maria Bethânia
– No Sign of Weakness – Burna Boy
– Sounds Of Kumbha- Siddhant Bhatia
– Eclairer le monde : Light the World – Youssou N’Dour
– Mind Explosion (50th Anniversary Tour Live) – Shakti
– Chapter III: We Return To Light – Anoushka Shankar Featuring Alam Khan & Sarathy Korwar
MELHOR PERFORMANCE DE MÚSICA GLOBAL
– Angélique Kidjo – Jerusalema
– Anoushka Shankar Featuring Alam Khan & Sarathy Korwar – Daybreak
– Bad Bunny – Eoo
– Ciro Hurtado – Cantando en el Camino
– Shakti – Shrinis Dream (Live)
– Yeisy Rojas – Inmigrante y Que?
MELHOR ÁLBUM DE REGGAE
– Jesse Royal – No Place Like Home
– Keznamdi – Blxxd & Fyah
– Lila Iké – Treasure Self Love
– Mortimer – From Within
– Vybz Kartel – Heart & Soul
MELHOR PERFORMANCE DE MÚSICA AFRICANA
– Ayra Starr & Wizkid – Gimme Dat
– Burna Boy – Love
– Davido Featuring Omah Lay – With You
– Eddy Kenzo & Mehran Matin – Hope & Love
– Tyla – Push 2 Start
MELHOR VIDEOCLIPE
– Clipse – So Be It
– Doechii – Anxiety
– OK Go – Love
– Sabrina Carpenter – Manchild
– Sade – Young Lion
MELHOR CAPA DE ÁLBUM
– Bad Bunny – Debí Tirar Más Fotos
– Djo – The Crux
– Perfume Genius – Glory
– Tyler, the Creator – Chromakopia
– Wet Leg – Moisturizer