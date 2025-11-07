Grammy 2026 indica Kendrick Lamar, Lady Gaga e Bad Bunny

Brasil aparece com a indicação do disco "Caetano e Bethânia Ao Vivo" na categoria de melhor álbum de música global

Folhapress - 07 de novembro de 2025

Kendrick Lamar, Lady Gaga e Bad Bunny. (Foto: Reprodução/Instagram)

O Grammy anunciou, nesta sexta-feira (7), as indicações para a sua 68ª edição, que acontece em 1º fevereiro do ano que vem. O prêmio mais importante da indústria musical americana, da Academia de Gravação, destaca nomes como Lady Gaga, com o álbum “Mayhem”, Bad Bunny, por “Debí Tirar Más Fotos”, Sabrina Carpenter, pelo badalado “Man’s Best Friend”, além de Kendrick Lamar, com o disco “GNX”, nas principais categorias dentre eles, álbum, música e gravação do ano.

Lamar, que levou cinco troféus na edição anterior do Grammy, é o nome com mais indicações ao todo, com nove menções. Depois dele, vem Lady Gaga, com sete, superando o recorde de indicações dela, em 2010, quando concorreu a seis gramofones. A diva pop está empatada com os produtores Jack Antonoff e Cirkut.

Depois, todos com seis indicações, estão Sabrina Carpenter, Serban Ghenea, Bad Bunny e Leon Thomas.

O Brasil aparece com a indicação do disco “Caetano e Bethânia Ao Vivo”, registro da turnê mais recente dos irmãos Caetano Veloso e Maria Bethânia, na categoria de melhor álbum de música global. Os baianos disputam com nomes como o nigeriano Burna Boy, a indiana Siddhant Bhatia e a britânica indiana Anoushka Shankar.

A categoria de gravação do ano contemplou também Billie Eilish, pela faixa “Wildflower”, Chappell Roan, com “The Subway”, Doechii, por “Anxiety”, Bruno Mars e Rosé, juntos em “Apt.” Já entre os álbuns há ainda Leon Thomas por “Mutt” artista revelação que surpreendeu pela quantidade de nomeações, Clipse, Pusha T & Malice, de “Let God Sort Em Out”, além de Justin Bieber, com o controverso “Swag”, e Tyler, the Creator, com “Chromakopia”.

Merece atenção ainda a indicação da música “Golden”, do grupo fictício Huntr/x, do filme “Guerreiras do K-Pop”, da Netflix. O hit interpretada por EJAE, Audrey Numa e AMI está em cinco categorias da premiação, incluindo música do ano, melhor performance de duo/grupo e melhor canção composta para mídia visual. É a primeira vez que o gênero k-pop tem tamanho destaque no Grammy.

Foi também o primeiro ano em que o Grammy subdividiu a categoria de música country entre tradicional e contemporâneo algo despertado após a vitória de Beyoncé na categoria, neste ano, e que virou controvérsia entre músicos mais conservadores do gênero. Charley Crockett, Lukas Nelson e Margo Price ficaram entre os indicados no primeiro filão, e Eric Church, Jelly Roll e Kelsea Ballerini, no segundo.

Veja abaixo a lista dos indicados às principais categorias do Grammy 2026.

*

GRAVAÇÃO DO ANO

– Bad Bunny – DTMF

– Billie Eilish – Wildflower

– Chappell Roan – The Subway

– Doechii – Anxiety

– Kendrick Lamar & SZA – Luther

– Lady Gaga – Abracadabra

– Rosé & Bruno Mars – Apt.

– Sabrina Carpenter – Manchild

ÁLBUM DO ANO

– Bad Bunny – Debí Tirar Más Fotos

– Clipse, Pusha T & Malice – Let God Sort Em Out

– Justin Bieber – Swag

– Kendrick Lamar – GNX

– Lady Gaga – Mayhem

– Leon Thomas – Mutt

– Sabrina Carpenter – Mans Best Friend

– Tyler, the Creator – Chromakopia

MÚSICA DO ANO

– Bad Bunny – DTMF

– Billie Eilish – Wildflower

– Doechii – Anxiety

– Huntr/x – Golden

– Kendrick Lamar & SZA – Luther

– Lady Gaga – Abracadabra

– Rosé & Bruno Mars – Apt.

– Sabrina Carpenter – Manchild

ARTISTA REVELAÇÃO

– Olivia Dean

– Katseye

– The Marias

– Addison Rae

– Sombr

– Leon Thomas

– Alex Warren

– Lola Young

PRODUTOR DO ANO, NÃO-CLÁSSICO

– Dan Auerbach

– Cirkut

– Dijon

– Blake Mills

– Sounwave

COMPOSITOR DO ANO, NÃO-CLÁSSICO

– Amy Allen

– Edgar Barrera

– Jessie Jo Dillon

– Tobias Jesso Jr.

– Laura Veltz

MELHOR PERFORMANCE DE POP SOLO

– Chappell Roan – The Subway

– Justin Bieber – Daisies

– Lady Gaga – Disease

– Lola Young – Messy

– Sabrina Carpenter – Manchild

MELHOR PERFORMANCE DE DUO OU GRUPO POP

– Cynthia Erivo & Ariana Grande – Defying Gravity

– Huntr/x – Golden

– Katseye – Gabriela

– Rosé & Bruno Mars – Apt.

– SZA With Kendrick Lamar – 30 for 30

MELHOR ÁLBUM POP VOCAL

– Justin Bieber – Swag

– Lady Gaga – Mayhem

– Miley Cyrus – Something Beautiful

– Sabrina Carpenter – Mans Best Friend

– Teddy Swims – Ive Tried Everything but Therapy (Part 2)

MELHOR GRAVAÇÃO DE DANCE POP

– Lady Gaga – Abracadabra

– PinkPantheress – Illegal

– Selena Gomez & Benny Blanco – Bluest Flame

– Tate McRae – Just Keep Watching (From F1® the Movie)

– Zara Larsson – Midnight Sun

MELHOR GRAVAÇÃO DE DANCE/ELETRÔNICA

– Disclosure & Anderson .Paak – No Cap

– Fred Again.., Skepta & PlaqueBoyMax – Victory Lap

– Kaytranada – Space Invader

– Skrillex – Voltage

– Tame Impala – End of Summer

MELHOR ÁLBUM DE DANCE/ELETRÔNICA

– FKA twigs – Eusexua

– Fred Again.. – Ten Days

– PinkPantheress – Fancy That

– Rüfüs Du Sol – Inhale / Exhale

– Skrillex – F*ck U Skrillex You Think Ur Andy Warhol but Ur Not!! <3

MELHOR ÁLBUM POP VOCAL TRADICIONAL

– Harlequin – Lady Gaga

– A Matter Of Time – Laufey

– Wintersongs – Laila Biali

– The Gift Of Love – Jennifer Hudson

– Who Believes In Angels? – Elton John & Brandi Carlile

– The Secret Of Life: Partners, Volume 2 – Barbra Streisand

MELHOR ÁLBUM DE ROCK

– Deftones – Private Music

– Haim – I Quit

– Linkin Park – From Zero

– Turnstile – Never Enough

– Yungblud – Idols

MELHOR MÚSICA DE ROCK

– Hayley Williams – Glum

– Nine Inch Nails – As Alive as You Need Me to Be

– Sleep Token – Caramel

– Turnstile – Never Enough

– Yungblud – Zombie

MELHOR PERFORMANCE DE ROCK

– Amyl and the Sniffers – U Should Not Be Doing That

– Hayley Williams – Mirtazapine

– Linkin Park – The Emptiness Machine

– Turnstile – Never Enough

– Yungblud, Nuno Bettencourt & Frank Bello Featuring Adam Wakeman & II – Changes (Live From Villa Park / Back to the Beginning)

MELHOR PERFORMANCE DE HEAVY METAL

– Dream Theater – Night Terror

– Ghost – Lachryma

– Sleep Token – Emergence

– Spiritbox – Soft Spine

– Turnstile – Birds

MELHOR PERFORMANCE DE MÚSICA ALTERNATIVA

– Bon Iver – Everything Is Peaceful Love

– The Cure – Alone

– Hayley Williams – Parachute

– Turnstile – Seein Stars

– Wet Leg – Mangetout

MELHOR ÁLBUM DE MÚSICA ALTERNATIVA

– Bon Iver – SABLE, fABLE

– The Cure – Songs of a Lost World

– Hayley Williams – Ego Death at a Bachelorette Party

– Tyler, the Creator – Dont Tap the Glass

– Wet Leg – Moisturizer

MELHOR MÚSICA DE R&B

– Chris Brown Featuring Bryson Tiller – It Depends

– Durand Bernarr – Overqualified

– Kehlani – Folded

– Leon Thomas – Yes It Is

– Summer Walker – Heart of a Woman

MELHOR PERFORMANCE DE R&B

– Chris Brown Featuring Bryson Tiller – It Depends

– Justin Bieber – Yukon

– Kehlani – Folded

– Leon Thomas – Mutt (Live from NPRs Tiny Desk)

– Summer Walker – Heart of a Woman

MELHOR PERFORMANCE DE R&B TRADICIONAL

– Durand Bernarr – Here We Are

– Lalah Hathaway – Uptown

– Ledisi – Love You Too

– Leon Thomas – Vibes Dont Lie

– SZA – Crybaby

MELHOR ÁLBUM DE R&B

– Coco Jones – Why Not More?

– Giveon – Beloved

– Ledisi – The Crown

– Leon Thomas – Mutt

– Teyana Taylor – Escape Room

MELHOR ÁLBUM DE R&B PROGRESSIVO

– Bilal – Adjust Brightness

– Destin Conrad – Love on Digital

– Durand Bernarr – Bloom

– Flo – Access All Areas

– Terrace Martin & Kenyon Dixon – Come as You Are

MELHOR ÁLBUM DE RAP

– Clipse, Pusha T & Malice – Let God Sort Em Out

– Glorilla – Glorious

– JID – God Does Like Ugly

– Kendick Lamar – GNX

– Tyler, the Creator – Chromakopia

MELHOR MÚSICA DE RAP

– Clipse, John Legend, Voices of Fire, Pusha T & Malice – The Birds Dont Sing

– Doechii – Anxiety

– Glorilla – TGIF

– Kendrick Lamar Featuring Lefty Gunplay – TV Off

– Tyler, the Creator Featuring Glorilla, Sexyy Red & Lil Wayne – Sticky

MELHOR PERFORMANCE DE RAP

– Cardi B – Outside

– Clipse, Kendrick Lamar, Pusha T & Malice – Chains & Whips

– Doechii – Anxiety

– Kendrick Lamar Featuring Lefty Gunplay – TV Off

– Tyler, the Creator Featuring Teezo Touchdown – Darling, I

MELHOR PERFORMANCE DE RAP MELÓDICO

– Fridayy & Meek Mill – Proud of Me

– JID, Ty Dolla $ign & 6lack – Wholeheartedly

– Kendrick Lamar & SZA – Luther

– PartyNextDoor & Drake – Somebody Loves Me

– Terrace Martin & Kenyon Dixon Featuring Rapsody – WeMaj

MELHOR PERFORMANCE DE JAZZ

– Chick Corea, Christian McBride & Brian Blade – Windows (Live)

– Lakecia Benjamin Featuring Immanuel Wilkins & Mark Whitfield – Noble Rise

– Michael Mayo – Four

– Nicole Zuraitis, Dan Pugach & Tom Scott Featuring Idan Morim, Keyon Harrold, Rachel Eckroth & Sam Weber – All Stars Lead to You (Live)

– Samara Joy – Peace of Mind / Dreams Come True

MELHOR ÁLBUM DE JAZZ VOCAL

– Dee Dee Bridgewater & Bill Charlap – Elemental

– Michael Mayo – Fly

– Nicole Zuraitis, Dan Pugach & Tom Scott Featuring Idan Morim, Keyon Harrold, Rachel Eckroth & Sam Weber – Live at Vics Las Vegas

– Samara Joy – Portrait

– Terri Lyne Carrington & Christie Dashiell – We Insist 2025!

MELHOR ÁLBUM DE JAZZ INSTRUMENTAL

– Branford Marsalis Quartet – Belonging

– Chick Corea, Christian McBride & Brian Blade – Trilogy 3 (Live)

– John Patitucci Featuring Chris Potter & Brian Blade – Spirit Fall

– Sullivan Fortner – Southern Nights

– Yellowjackets – Fasten Up

MELHOR ÁLBUM DE GRANDE CONJUNTO DE JAZZ

– Christian McBride – Without Further Ado, Vol 1

– Danilo Pérez & Bohuslän Big Band – Lumen

– Deborah Silver & The Count Basie Orchestra – Basie Rocks!

– Kenny Wheeler Legacy Featuring The Royal Academy of Music Jazz Orchestra & Frost Jazz Orchestra – Some Days Are Better: The Lost Scores

– Sun Ra Arkestra – Lights on a Satellite

– The 8-Bit Big Band – Orchestrator Emulator

MELHOR ÁLBUM DE JAZZ LATINO

– Arturo OFarrill – The Original Influencers: Dizzy, Chano & Chico (Live at Town Hall)

– Arturo OFarrill & The Afro Latin Jazz Orchestra – Mundoagua – Celebrating Carla Bley

– Gonzalo Rubalcaba, Yainer Horta & Joey Calveiro – A Tribute to Benny Moré and Nat King Cole

– Miguel Zenón Quartet – Vanguardia Subterránea: Live at the Village Vanguard

– Paquito DRivera – Madrid-New York Connection Band – La Fleur de Cayenne

MELHOR ÁLBUM DE JAZZ ALTERNATIVO

– Ambrose Akinmusire – Honey From a Winter Stone

– Brad Mehldau – Ride into the Sun

– Immanuel Wilkins – Blues Blood

– Nate Smith – Live-Action

– Robert Glasper – Keys to the City Volume One

MELHOR PERFORMANCE DE COUNTRY SOLO

– Chris Stapleton – Bad as I Used to Be (From F1® the Movie)

– Lainey Wilson – Somewhere Over Laredo

– Shaboozey – Good News

– Tyler Childers – Nose on the Grindstone

– Zach Top – I Never Lie

MELHOR PERFORMANCE DE COUNTRY EM DUO OU GRUPO

– George Strait Featuring Chris Stapleton – Honky Tonk Hall of Fame

– Margo Price Featuring Tyler Childers – Love Me Like You Used to Do

– Miranda Lambert & Chris Stapleton – A Song to Sing

– Reba McEntire, Miranda Lambert & Lainey Wilson – Trailblazer

– Shaboozey & Jelly Roll – Amen

MELHOR MÚSICA DE COUNTRY

– Lainey Wilson – Somewhere Over Laredo

– Miranda Lambert & Chris Stapleton – A Song to Sing

– Shaboozey – Good News

– Tyler Childers – Bitin List

– Zach Top – I Never Lie

MELHOR ÁLBUM DE COUNTRY TRADICIONAL

– Charley Crockett – Dollar a Day

– Lukas Nelson – American Romance

– Margo Price – Hard Headed Woman

– Willie Nelson – Oh What a Beautiful World

– Zach Top – Aint in It for My Health

MELHOR ÁLBUM DE COUNTRY CONTEMPORÂNEO

– Eric Church – Evangeline vs. the Machine

– Jelly Roll – Beautifully Broken

– Kelsea Ballerini – Patterns

– Miranda Lambert – Postcards From Texas

– Tyler Childers – Snipe Hunter

MELHOR ÁLBUM DE BLUES TRADICIONAL

– Buddy Guy – Aint Done With the Blues

– Charlie Musselwhite – Look Out Highway

– Kenny Wayne Shepherd & Bobby Rush – Young Fashioned Ways

– Maria Muldaur – One Hour Mama: The Blues of Victoria Spivey

– Taj Mahal & Keb Mo – Room on the Porch

MELHOR ÁLBUM DE BLUES CONTEMPORÂNEO

– Best Contemporary Blues Album

– Eric Gales – A Tribute to LJK

– Joe Bonamassa – Breakthrough

– Robert Randolph – Preacher Kids

– Samantha Fish – Paper Doll

– Southern Avenue – Family

MELHOR ÁLBUM DE POP LATINO

– Alejandro Sanz – ¿Y Ahora Qué?

– Andrés Cepeda – Bogotá (Deluxe)

– Karol G – Tropicoqueta

– Natalia Lafourcade – Cancionera

– Rauw Alejandro – Cosa Nuestra

MELHOR ÁLBUM DE MÚSICA URBANA

– Best Música Urbana Album

– Bad Bunny – Debí Tirar Más Fotos

– Feid – Ferxxo Vol X: Sagrado

– J Balvin – Mixteip

– Nicki Nicole – Naiki

– Trueno – EUB Deluxe

– Yandel – Sinfónico (En Vivo)

MELHOR ÁLBUM LATINO DE ROCK OU ALTERNATIVO

– Aterciopelados – Genes Rebeldes

– Bomba Estéreo, Rawayana & Astropical – Astropical

– Ca7riel & Paco Amoroso – Papota

– Fito Páez – Novela

– Los Wizzards – Algorhythm

MELHOR ÁLBUM DE MÚSICA GLOBAL

– Caetano e Bethânia Ao Vivo – Caetano Veloso And Maria Bethânia

– No Sign of Weakness – Burna Boy

– Sounds Of Kumbha- Siddhant Bhatia

– Eclairer le monde : Light the World – Youssou N’Dour

– Mind Explosion (50th Anniversary Tour Live) – Shakti

– Chapter III: We Return To Light – Anoushka Shankar Featuring Alam Khan & Sarathy Korwar

MELHOR PERFORMANCE DE MÚSICA GLOBAL

– Angélique Kidjo – Jerusalema

– Anoushka Shankar Featuring Alam Khan & Sarathy Korwar – Daybreak

– Bad Bunny – Eoo

– Ciro Hurtado – Cantando en el Camino

– Shakti – Shrinis Dream (Live)

– Yeisy Rojas – Inmigrante y Que?

MELHOR ÁLBUM DE REGGAE

– Jesse Royal – No Place Like Home

– Keznamdi – Blxxd & Fyah

– Lila Iké – Treasure Self Love

– Mortimer – From Within

– Vybz Kartel – Heart & Soul

MELHOR PERFORMANCE DE MÚSICA AFRICANA

– Ayra Starr & Wizkid – Gimme Dat

– Burna Boy – Love

– Davido Featuring Omah Lay – With You

– Eddy Kenzo & Mehran Matin – Hope & Love

– Tyla – Push 2 Start

MELHOR VIDEOCLIPE

– Clipse – So Be It

– Doechii – Anxiety

– OK Go – Love

– Sabrina Carpenter – Manchild

– Sade – Young Lion

MELHOR CAPA DE ÁLBUM

– Bad Bunny – Debí Tirar Más Fotos

– Djo – The Crux

– Perfume Genius – Glory

– Tyler, the Creator – Chromakopia

– Wet Leg – Moisturizer