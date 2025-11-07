Homem sofre queimaduras graves após esposa atear fogo nele durante discussão em Goiânia

Vítima gravou o momento. Suspeita foi presa e disse que queria apenas "assustar" o marido

Natália Sezil - 07 de novembro de 2025

Homem registrou momento em que esposa ateia fogo nele. (Foto: Reprodução/TV Anhanguera)

Um homem registrou o momento em que a própria esposa ateou fogo nele, durante uma discussão em Goiânia. O vídeo repercutiu nesta sexta-feira (07).

Ele está internado, com queimaduras de 2º e 3º grau em várias partes do corpo, especialmente nas mãos e no tórax.

No vídeo, é possível ver a briga já acontecendo. As imagens mostram que a mulher ameaça o marido. Ele está deitado quando ela sai e retorna com uma garrafa de álcool e um isqueiro em mãos.

A suspeita ateia fogo nele em seguida, que sai correndo desesperado, com o corpo em chamas.

A mulher foi presa, em um primeiro momento, mas já está solta. Embora o Ministério Público de Goiás (MPGO) tenha solicitado a manutenção da prisão, o juiz Lourival Machado decidiu aplicar medidas cautelares.

A suspeita é investigada por tentativa de homicídio. Em depoimento, ela afirmou que não pretendia matar o homem, mas apenas “assustá-lo”. A delegada responsável pelo caso, Renata Vieira, discorda.

“A intenção real dela era matar o marido. É possível perceber que ela tinha certeza de que ele morreria. Tanto que ele não reage”, declarou à TV Anhanguera.

De acordo com a apuração policial, o casal está junto há 16 anos e tem dois filhos. Confusões assim já haviam acontecido antes: há cerca de quatro anos, o homem teria sido esfaqueado pela esposa.

A investigação continua, e a Polícia Civil (PC) fica responsável pelas devidas providências legais.

