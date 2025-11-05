Policial acusado de tentativa de homicídio é absolvido após decisão do Tribunal do Júri em Anápolis

Decisão foi proferida após horas de sessão no Fórum do município

Paulo Roberto Belém - 05 de novembro de 2025

Roberto Luís Lourenço da Silva foi a Júri Popular em Anápolis. (Foto: Reprodução)

O julgamento do policial penal Roberto Luís Lourenço da Silva, atual coordenador dos presídios estaduais, terminou com a absolvição dele, em todas as imputações.

A sentença foi declarada no final da tarde desta quarta-feira (05), após sessão do Tribunal do Júri de Anápolis que teve início ainda pela manhã

Roberto respondia pelo crime de tentativa de homicídio qualificado.

O fato, ocorrido em 06 de julho de 2018, se deu por volta das 22h, quando a vítima, identificada como Guilherme Alves da Silva, foi alvejada por um tiro no bairro Recanto do Sol, na porta da residência onde morava.

Ao longo de todo o dia, ocorreram os depoimentos de acusação e defesa, sempre acompanhados por dezenas de agentes policiais de várias corporações, principalmente da Polícia Penal.

Falas

Durante o julgamento, a vítima comentou que inicialmente acreditou ter sido atingido em uma das pernas, antes de perder a consciência. Quando a recobrou, já estava hospitalizado.

A defesa do policial sustentou que o agente agiu por erro de percepção, uma vez que acreditava estar ameaçado.

O Ministério Público (MP), por outro lado, afastou tal raciocínio, especialmente pelo disparo ter sido realizado enquanto Guilherme estava de costas.

Na ocasião, o próprio registro da ocorrência, redigido pelo acusado, teria divergências em relação aos depoimentos e perícias, ainda segundo o MP.

