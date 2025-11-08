Estudante desaparece após sair para comprar lanche em Hidrolândia

Ana Beatriz Portela chegou a falar com parentes depois disso, mas sem saber informar o endereço em que estava

Natália Sezil - 08 de novembro de 2025

Estudante Ana Beatriz Portela é procurada pela família em Hidrolândia. (Foto: Reprodução/TV Anhanguera)

Uma estudante, de apenas 13 anos, desapareceu após sair para comprar um lanche em Hidrolândia, na região Metropolitana de Goiânia. Ana Beatriz Portela é procurada pela família desde a última quarta-feira (05).

A mãe dela, Ana Camila Portela, conta que a filha saiu para ir ao mercado, passou na padaria e sumiu em seguida. “Ela chegou a comprar na padaria, recebeu uma ligação, e depois não vimos mais ela”, detalhou à TV Anhanguera.

Segundo Ana Camila, a estudante costumava sair e voltar rápido. Os parentes chegaram a ligar para a adolescente e até foram atendidos, recebendo a resposta de que ela estava na casa de uma amiga.

Depois de uma videochamada, em que mostrava o rosto, Ana Beatriz teria mandado áudios à mãe dizendo que estava bem, mas não sabia dizer o endereço de onde estava.

A Delegacia de Polícia de Hidrolândia investiga o caso, que é tratado como desaparecimento voluntário.

Delegado responsável pelo caso, Sérgio Henrique Alves disse ao G1: “ela alegou que está com problema com a família e não quer aparecer. Estamos investigando para descobrir onde é que ela está”.

Em caso de informações, a família disponibiliza o número (62) 99404-9569 para contato. Também é possível reportar atualizações à Polícia Civil pelo 197.

