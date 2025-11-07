Após verificação técnica, polícia descarta que mulher vista na BR-414 é biomédica desaparecida
Trabalhos de buscas voltaram a ser direcionados para o ponto no qual Érika Luciana foi vista pela última vez
Um dia após divulgar imagens de uma mulher que seria a biomédica Érika Luciana de Sousa Machado desaparecida desde sábado (1º), a Polícia Civil (PC) atualizou a informação de que, na realidade, se tratava de outra pessoa andando pela BR-414.
Após ser realizada uma verificação técnica, a corporação confirmou, nesta sexta-feira (07) que a mulher que aparece no vídeo não é a biomédica.
Dessa forma, os trabalhos de buscas voltaram a ser direcionados para o ponto no qual Érika foi vista pela última vez.
Com isso, as investigações se deslocaram para o leito do Rio Corumbá, em áreas de mata e de difícil acesso.
A ação é coordenada pelo Corpo de Bombeiros, apoiado pela Polícia Militar, com equipes de inteligência, drones e cães farejadores.
Em tempo
Érika saiu do distrito de Olhos d’Água, em Alexânia, por volta das 10h, dizendo que iria comprar ração para os cachorros e verificar o farol do carro, mas o veículo foi encontrado abandonado horas depois.
A profissional tem 1,63m de altura e cabelos pretos curtos. No momento do desaparecimento, usava blusa preta, calça jeans e tênis.
O irmão de Érika, Júlio César, explicou que ela bateu o carro no meio-fio, o que danificou a bomba de gasolina. A irmã então tentou contato com um mecânico, mas, pelo horário, não conseguiu.
O veículo ficou aberto, abandonado, e ela desapareceu a pé, apenas com a roupa do corpo.
De acordo com testemunhas, a biomédica chegou a conversar com moradores da região antes de sumir. Um homem diz ter tentado ajudá-la, indicando o contato de um mecânico.
A família sustentou que ela tem histórico de ansiedade, depressão e faz uso de medicamentos e, inclusive, estava em uma fase difícil e foi para a casa da minha mãe para descansar.
Qualquer informação que contribua com as buscas pode ser repassada pelo telefone (64) 99644-0099. Também é possível contatar o Disque Denúncia ou a Polícia Civil por meio do 197.
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!