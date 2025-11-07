Após verificação técnica, polícia descarta que mulher vista na BR-414 é biomédica desaparecida

Trabalhos de buscas voltaram a ser direcionados para o ponto no qual Érika Luciana foi vista pela última vez

Augusto Araújo - 07 de novembro de 2025

Érika Luciana de Sousa Machado saiu de Olhos d’Água, em Alexânia. Ela foi vista pela última vez em Corumbá de Goiás. (Foto: Reprodução/O Popular)

Um dia após divulgar imagens de uma mulher que seria a biomédica Érika Luciana de Sousa Machado desaparecida desde sábado (1º), a Polícia Civil (PC) atualizou a informação de que, na realidade, se tratava de outra pessoa andando pela BR-414.

Após ser realizada uma verificação técnica, a corporação confirmou, nesta sexta-feira (07) que a mulher que aparece no vídeo não é a biomédica.

Dessa forma, os trabalhos de buscas voltaram a ser direcionados para o ponto no qual Érika foi vista pela última vez.

Com isso, as investigações se deslocaram para o leito do Rio Corumbá, em áreas de mata e de difícil acesso.

A ação é coordenada pelo Corpo de Bombeiros, apoiado pela Polícia Militar, com equipes de inteligência, drones e cães farejadores.

Em tempo

Érika saiu do distrito de Olhos d’Água, em Alexânia, por volta das 10h, dizendo que iria comprar ração para os cachorros e verificar o farol do carro, mas o veículo foi encontrado abandonado horas depois.

A profissional tem 1,63m de altura e cabelos pretos curtos. No momento do desaparecimento, usava blusa preta, calça jeans e tênis.

O irmão de Érika, Júlio César, explicou que ela bateu o carro no meio-fio, o que danificou a bomba de gasolina. A irmã então tentou contato com um mecânico, mas, pelo horário, não conseguiu.

O veículo ficou aberto, abandonado, e ela desapareceu a pé, apenas com a roupa do corpo.

De acordo com testemunhas, a biomédica chegou a conversar com moradores da região antes de sumir. Um homem diz ter tentado ajudá-la, indicando o contato de um mecânico.

A família sustentou que ela tem histórico de ansiedade, depressão e faz uso de medicamentos e, inclusive, estava em uma fase difícil e foi para a casa da minha mãe para descansar.

Qualquer informação que contribua com as buscas pode ser repassada pelo telefone (64) 99644-0099. Também é possível contatar o Disque Denúncia ou a Polícia Civil por meio do 197.

