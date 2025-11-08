Rede de supermercados que demitiu 700 funcionários neste ano planeja mais cortes em 2026

Grupo prepara nova rodada de ajustes para reduzir custos e reforçar eficiência operacional

Gabriel Yuri Souto - 08 de novembro de 2025

(Foto: Ilustração/Valter Campanato/Agência Brasil)

O Grupo Pão de Açúcar (GPA), uma das maiores redes de supermercados do país, deve realizar novos cortes de pessoal em 2026, segundo informações divulgadas pelo portal O Antagonista.

A empresa, que já demitiu cerca de 700 funcionários em 2024, vem implementando um amplo plano de reestruturação voltado à redução de despesas e aumento de eficiência.

Durante uma teleconferência sobre os resultados do terceiro trimestre, a diretoria do grupo detalhou que as ações fazem parte de um plano para gerar economia anual estimada em R$ 800 milhões.

Entre as medidas em andamento estão a revisão de contratos, cortes administrativos e contenção de investimentos, que devem ficar entre R$ 300 milhões e R$ 350 milhões, bem abaixo dos R$ 693 milhões aplicados anteriormente.

De acordo com Rafael Russowski, presidente interino e diretor financeiro do GPA, as mudanças refletem a necessidade de adaptar uma estrutura considerada “inchada”.

O objetivo, segundo ele, é garantir que a companhia opere de forma mais leve e sustentável. “Cada real investido precisa trazer retorno efetivo”, afirmou.

A nova fase da governança corporativa, agora sob a liderança de André Coelho Diniz, prioriza uma gestão mais próxima das operações diárias, com análise minuciosa dos custos e processos.

A expectativa é que essa postura permita decisões rápidas e assertivas, assegurando maior controle sobre os resultados.

Ainda segundo O Antagonista, o GPA vê as medidas como essenciais para enfrentar um ambiente econômico competitivo e desafiador, fortalecendo sua posição no mercado e preparando o grupo para um ciclo de retomada mais sólido nos próximos anos.

