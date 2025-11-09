Tanquinho é coisa do passado: nova solução para lavar roupa domina as residências

Compacto, funcional e bonito: o novo modelo de tanque está conquistando os lares brasileiros e transformando as áreas de serviço

Gabriel Yuri Souto - 09 de novembro de 2025

(Foto: Reprodução/Youtube)

A falta de espaço é um desafio constante nas residências modernas, principalmente em apartamentos e casas pequenas.

Diante disso, soluções práticas e inteligentes estão ganhando espaço — e até um dos itens mais tradicionais da área de serviço passou por uma verdadeira revolução.

O antigo tanque de lavar roupa de coluna, volumoso e pouco prático, vem sendo substituído por um modelo compacto, elegante e eficiente: o tanque de sobrepor.

A tendência que conquistou os lares modernos

O tanque de sobrepor é instalado diretamente sobre a bancada, otimizando o uso do espaço e garantindo mais funcionalidade ao ambiente.

Além de ser uma solução moderna, ele permite que a lavanderia fique mais organizada e esteticamente agradável.

Para quem busca uma alternativa ainda mais econômica e personalizada, há quem opte por adaptar uma pia comum para cumprir o mesmo papel.

Essa ideia, popularizada entre os adeptos do faça você mesmo, mostra que é possível montar um tanque eficiente com custo reduzido e aproveitamento total da área disponível.

Funcionalidade e custo-benefício

Esses tanques estão disponíveis em aço inox, louça e resina, com capacidades a partir de 18 litros, ideais para o dia a dia.

Além da praticidade, o preço é acessível: variam entre R$ 200 e R$ 600, dependendo do material e do design. Um investimento pequeno para um resultado que transforma completamente a rotina doméstica.

Vantagens do tanque de sobrepor em espaços pequenos

Adotar esse modelo é unir praticidade, design e eficiência em um único item. Entre os principais benefícios, destacam-se:

•Fácil instalação e manutenção: o encaixe é simples e não requer reformas, facilitando o acesso à tubulação em caso de reparos.

•Otimização do espaço: modelos compactos liberam a área da bancada e, em alguns casos, contam com tábuas de madeira que servem para esfregar roupas ou cobrir o tanque, criando uma superfície extra.

•Maior estabilidade e resistência: por estar apoiado sobre a bancada, suporta mais peso e oferece firmeza durante o uso.

•Design moderno: a borda aparente do tanque adiciona um toque contemporâneo e sofisticado à lavanderia.

•Menos respingos: a borda levemente elevada ajuda a conter a água, mantendo a área ao redor mais seca e limpa.

A única atenção necessária é na limpeza da borda, que pode acumular água se não for bem escoada — um detalhe pequeno diante de tantas vantagens.

Mais do que uma tendência, o tanque de sobrepor é a resposta perfeita para quem busca conforto e organização em espaços reduzidos.

Com ele, lavar roupa deixa de ser apenas uma tarefa doméstica e passa a fazer parte de um ambiente funcional, bonito e bem planejado.