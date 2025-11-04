Parte da máquina de lavar que quase ninguém limpa (e é por isso que as roupas saem com cheiro ruim)

Um detalhe escondido que pode sabotar sua roupa lavada

Gabriel Yuri Souto - 04 de novembro de 2025

(Foto: Reprodução/YouTube)

Quando a máquina de lavar entrou nas casas no século XX, prometia facilitar a vida — bastava colocar água, sabão e girar um botão. Mas, com o tempo, unidades modernas começaram a acumular um problema sutil: roupas limpas que, ao final, exalam mais “mofo de quarto fechado” do que “cheiro de limpo”.

O motivo? Uma peça quase esquecida no cotidiano: a junta de borracha da porta, conhecida como vedação ou “gaxeta”.

De acordo com o site da Whirlpool, a limpeza regular da vedação da porta é “essencial para manter o desempenho e o frescor das roupas” porque o acúmulo de detergente, amaciante e umidade cria ambiente propício para mofo e mau cheiro.

O artigo da revista Reviewed também afirma que, em máquinas de carregamento frontal, “a borracha da porta serve de esconderijo para bolor, bactérias e resíduos” — e que esses contaminantes podem migrar para a roupa limpa.

O funcionamento é simples: a vedação tem dobras que seguram água, resíduos e fios soltos — cada uma dessas dobras é um microambiente úmido onde fungos e bactérias se proliferam. Segundo o portal da Electrolux, o uso frequente de ciclos curtos ou frios favorece esse acúmulo, porque o calor não elimina os germes e a vedação permanece úmida por demais.

Para quem está se perguntando “o que faço agora?”, há uma receita simples e recomendada por especialistas:

Depois de cada lavagem, abra a porta da máquina e mantenha-a aberta para secar. Isso evita o acúmulo de umidade.

A cada mês, puxe cuidadosamente as dobras da borracha, limpe com pano úmido ou solução suave e seque bem. Como alerta o site Real Simple, “uma junta ignorada pode levar ao mau cheiro persistente” e requer atenção mensal.

Utilize a quantidade correta de sabão: excesso cria espuma, que se deposita na vedação e vira ninho de odores.

Se, mesmo assim, suas roupas continuarem com cheiro ruim, o obstáculo pode estar bem mais escondido: a vedação precisa de limpeza profunda ou até substituição. E sim — isso pode custar menos do que trocar toda a máquina. O importante é lembrar que “lavagem” não significa apenas limpeza da roupa, mas também da própria máquina.

No final, não se trata apenas de evitar um cheiro indesejado — trata-se de garantir que a engrenagem doméstica mais silenciosa (a vedação da lava-roupa) faça o que prometeu: entregar roupas de fato limpas. E isso começa por abrir a máquina, puxar aquela borracha torta, enxaguar e secar. Simples — mas eficaz.

