Mãe morre enquanto tentava salvar a vida do filho em Formosa

Corpo de Bombeiros e Samu foram acionados para prestar socorro às vítimas, mas mulher não resistiu aos ferimentos

Augusto Araújo - 10 de novembro de 2025

Corpo de Bombeiros foi acionado para socorrer a vítima. (Foto: Reprodução)

Uma mulher, de 30 anos, morreu após sofrer um choque elétrico na manhã deste domingo (09), na zona rural de Formosa, cidade no Entorno do Distrito Federal (DF).

O incidente ocorreu por volta das 11h, em uma propriedade localizada às margens da GO-116, antes do posto da Polícia Militar.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima estava dentro de uma piscina na casa dos avós de seu filho, de aproximadamente 08 anos, quando o menino subiu na mureta e acabou encostando em um fio elétrico que ligava um poste à residência. O cabo estava energizado, e a criança ficou presa ao contato elétrico.

Ao perceber o que estava acontecendo, a mãe imediatamente tentou socorrer a criança, mas acabou recebendo uma descarga elétrica ao tocar no fio.

Uma testemunha que presenciou o ocorrido correu até o padrão de energia da casa e conseguiu desligar o fornecimento de eletricidade, permitindo que os dois se desvencilhassem do cabo.

A criança também sofreu o choque, mas permaneceu consciente e sem ferimentos graves. Já a mãe entrou em parada cardiorrespiratória antes da chegada dos bombeiros.

A equipe de socorristas iniciou manobras de ressuscitação cardiopulmonar no local e acionou o apoio de uma ambulância do SAMU.

Durante o deslocamento, os bombeiros encontraram a equipe médica, que deu continuidade às tentativas de reanimação.

Apesar dos esforços, a mulher não resistiu e teve o óbito confirmado pelo médico do SAMU.

O local foi isolado para garantir a segurança, e a ocorrência será apurada pelas autoridades competentes.

