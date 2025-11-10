Mãe morre enquanto tentava salvar a vida do filho em Formosa
Corpo de Bombeiros e Samu foram acionados para prestar socorro às vítimas, mas mulher não resistiu aos ferimentos
Uma mulher, de 30 anos, morreu após sofrer um choque elétrico na manhã deste domingo (09), na zona rural de Formosa, cidade no Entorno do Distrito Federal (DF).
O incidente ocorreu por volta das 11h, em uma propriedade localizada às margens da GO-116, antes do posto da Polícia Militar.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima estava dentro de uma piscina na casa dos avós de seu filho, de aproximadamente 08 anos, quando o menino subiu na mureta e acabou encostando em um fio elétrico que ligava um poste à residência. O cabo estava energizado, e a criança ficou presa ao contato elétrico.
Ao perceber o que estava acontecendo, a mãe imediatamente tentou socorrer a criança, mas acabou recebendo uma descarga elétrica ao tocar no fio.
Uma testemunha que presenciou o ocorrido correu até o padrão de energia da casa e conseguiu desligar o fornecimento de eletricidade, permitindo que os dois se desvencilhassem do cabo.
A criança também sofreu o choque, mas permaneceu consciente e sem ferimentos graves. Já a mãe entrou em parada cardiorrespiratória antes da chegada dos bombeiros.
A equipe de socorristas iniciou manobras de ressuscitação cardiopulmonar no local e acionou o apoio de uma ambulância do SAMU.
Durante o deslocamento, os bombeiros encontraram a equipe médica, que deu continuidade às tentativas de reanimação.
Apesar dos esforços, a mulher não resistiu e teve o óbito confirmado pelo médico do SAMU.
O local foi isolado para garantir a segurança, e a ocorrência será apurada pelas autoridades competentes.
