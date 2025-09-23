Dias após tragédia em Anápolis, mulher morre em Rio Verde após encostar em fio elétrico
Vítima foi encontrada pelo genro já caída e teve morte decretada pelo SAMU ainda no local
Uma idosa, identificada como Eva Abadia da Cunha Martins, 65 anos, morreu após sofrer um choque elétrico na noite de segunda-feira (22), em Rio Verde, no Sudoeste de Goiás.
O caso aconteceu por volta das 20h, em um imóvel localizado na Avenida Brasília, no bairro Parque Bandeirante.
Em depoimento, o genro dela relatou que ao chegar em casa não encontrou a sogra.
Leia também
Ao procurá-la em um lote vizinho, onde ela criava aves, a encontrou caída no chão. Perto do corpo havia um fio de energia elétrica que soltava faíscas.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e constatou o óbito ainda no local. A PM isolou a área e chamou a Polícia Científica, que realizou a perícia e providenciou o recolhimento do corpo.
O caso deve ser apurado nos próximos dias pela Polícia Civil (PC), para que haja compreensão das circunstâncias da tragédia.
Tragédia se repete
A situação em Rio Verde chamou atenção pelo fato de ocorrer poucos dias após a trágica morte de João Victor Gontijo, de 10 anos, em Anápolis.
Ele sofreu um choque elétrico fatal ao encostar em um cabo desencapado na última sexta-feira (19), próximo à Praça Aquiles de Pina, na Vila Jussara.
A tragédia gerou bastante comoção em Anápolis e levou Márcio Corrêa (PL) a criar uma força-tarefa para retirada de fios irregulares no município.
Além disso, nesta terça-feira (23), o prefeito decretou estado de emergência em Anápolis, em decorrência da fiação desordenada nos postes.
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!