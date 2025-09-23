Dias após tragédia em Anápolis, mulher morre em Rio Verde após encostar em fio elétrico

Vítima foi encontrada pelo genro já caída e teve morte decretada pelo SAMU ainda no local

Dias após tragédia em Anápolis, mulher morre em Rio Verde após encostar em fio elétrico
Idosa, identificada como Eva Abadia da Cunha Martins, morreu após descarga elétrica. (Foto: Reprodução)

Uma idosa, identificada como Eva Abadia da Cunha Martins, 65 anos, morreu após sofrer um choque elétrico na noite de segunda-feira (22), em Rio Verde, no Sudoeste de Goiás.

O caso aconteceu por volta das 20h, em um imóvel localizado na Avenida Brasília, no bairro Parque Bandeirante.

Em depoimento, o genro dela relatou que ao chegar em casa não encontrou a sogra.

Ao procurá-la em um lote vizinho, onde ela criava aves, a encontrou caída no chão. Perto do corpo havia um fio de energia elétrica que soltava faíscas.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e constatou o óbito ainda no local. A PM isolou a área e chamou a Polícia Científica, que realizou a perícia e providenciou o recolhimento do corpo.

O caso deve ser apurado nos próximos dias pela Polícia Civil (PC), para que haja compreensão das circunstâncias da tragédia.

Tragédia se repete

A situação em Rio Verde chamou atenção pelo fato de ocorrer poucos dias após a trágica morte de João Victor Gontijo, de 10 anos, em Anápolis.

Ele sofreu um choque elétrico fatal ao encostar em um cabo desencapado na última sexta-feira (19), próximo à Praça Aquiles de Pina, na Vila Jussara.

A tragédia gerou bastante comoção em Anápolis e levou Márcio Corrêa (PL) a criar uma força-tarefa para retirada de fios irregulares no município.

Além disso, nesta terça-feira (23), o prefeito decretou estado de emergência em Anápolis, em decorrência da fiação desordenada nos postes.

Da Redação

Da Redação

A Redação do Portal 6 é formada por jornalistas e colaboradores comprometidos com a informação de qualidade, cobertura em tempo real e o que realmente importa para o leitor. Aqui você encontra reportagens exclusivas, análises, notícias de utilidade pública e os bastidores dos principais acontecimentos.

