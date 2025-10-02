UEG se posiciona após Wilker Leão anunciar matrícula em unidade de Formosa

Youtuber ganhou notoriedade por filmar professores e alunos sem consentimento e, em seguida, debochar deles em seu canal

Samuel Leão - 02 de outubro de 2025

Wilker Leão anunciou matrícula na UEG de Formosa. (Foto: Reprodução)

A Universidade Estadual de Goiás (UEG) emitiu uma nota, afirmando que não vai tolerar condutas que possam prejudicar a instituição ou o processo de ensino e aprendizagem.

O anúncio vem após o youtuber de direita Wilker Leão, conhecido por suas polêmicas e por ter sido expulso da Universidade de Brasília (UnB), anunciar nas redes sociais, na última terça-feira (30), que pretende concluir sua graduação na unidade de Formosa, no entorno do Distrito Federal.

O produtor de conteúdo ganhou notoriedade por filmar professores e alunos sem consentimento e, em seguida, debochar deles em seu canal.

Essa prática, que culminou em sua expulsão do curso de História da UnB há cerca de um mês, após um processo disciplinar, agora coloca a UEG em uma posição de vigilância.

Em um vídeo sobre seu processo disciplinar na UnB, o youtuber chegou a declarar que cursava História “justamente por ser um dos cursos que a esquerda mais dominou com suas narrativas ideológicas e doutrinárias. Combater isso é o meu principal objetivo dentro da universidade federal”.

Diante desse histórico, a UEG se antecipa e reforça o compromisso com um ambiente acadêmico respeitoso.

A instituição, por meio de nota, esclarece que, embora não haja impedimento para gravações em sala de aula, estas devem ter finalidades estritamente acadêmicas, como apoio aos estudos dos discentes.

A universidade ainda é categórica ao afirmar que, caso seja constatado o uso de gravações para outros fins que causem prejuízos, medidas cabíveis serão adotadas para garantir o adequado andamento das atividades acadêmicas e o cumprimento da legislação e das normas institucionais.

Confira, a seguir, a nota emitida pela UEG:

“A Universidade Estadual de Goiás (UEG) informa que assegura um ambiente acadêmico plural e respeitoso, pautado pelo cumprimento da legislação e das normas institucionais.

A instituição entende que não há impedimento para a realização de gravações em sala de aula, desde que destinadas exclusivamente a fins acadêmicos, como apoio aos estudos dos discentes.

Entretanto, caso seja constatado o uso de gravações para finalidades diversas, que venham a causar prejuízos à instituição ou ao processo de ensino e de aprendizagem, poderão ser adotadas as medidas cabíveis, de modo a garantir o adequado andamento das atividades acadêmicas.“

Siga o Portal 6 no Instagram @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!