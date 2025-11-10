Major George Augusto assume como novo comandante da CPE Anápolis

Profissional tem passagens pelo subcomando da Rotam e no comando do Graer, em Goiânia

Gabriella Pinheiro - 10 de novembro de 2025

Major George. (Foto: Reprodução/ Redes sociais)

O Major George Augusto assumiu oficialmente o comando da Companhia de Policiamento Especializado (CPE) de Anápolis, sucedendo o major Oliveira, que esteve à frente da corporação por pouco mais de dois anos.

Durante a trajetória, o novo comandante já exerceu a função de subcomandante da Rotam, além de ter ocupado o comando do Grupamento de Radiopatrulhamento Aéreo (Graer).

Em vídeo compartilhado nas redes sociais, ele afirma estar satisfeito por voltar à cidade onde nasceu e foi criado, e garantiu que o trabalho continuará firme.

“Não vai ser diferente [em Anápolis]. Tive a experiência de sete anos e meio em Goiânia, no grupo de radiopatrulha aérea e na Rotam. Estava no subcomando daquela unidade e agora estou presente aqui na cidade, em patrulhamento nas ruas, para conhecer o serviço, a cidade, a tropa, e vamos jogar para cima da bandidagem em Anápolis”, declarou.

Com a mudança, o major Oliveira agora assumirá o subcomando do Grupamento de Radiopatrulhamento Aéreo (Graer), em Goiânia.

Vale destacar que a CPE tem como objetivo atender às demandas crescentes de maneira eficiente e especializada, garantindo o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública em todo o território.

