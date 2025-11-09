Motorista de aplicativo se surpreende com o que viu no trânsito de Goiânia e compara: “parece a Índia”

Compilado de cenas frequentes no dia a dia do goianiense deu o que falar entre os internautas

Natália Sezil - 09 de novembro de 2025

Motorista flagrou várias irregularidades no trânsito de Goiânia. (Foto: Reprodução/@fabricio.driver62)

Batidas, ultrapassagens proibidas, carros passando por cima do meio-fio e até invadindo a calçada. Cenas registradas no trânsito de Goiânia surpreenderam um motorista de aplicativo que costuma gravar os percursos.

Fabrício Driver (@fabricio.driver62) viralizou mostrando o que conseguiu presenciar. A publicação logo alcançou 436 mil visualizações, com mais de 16 mil curtidas e 600 comentários.

As imagens flagram diversas situações. Primeiro, um motociclista que está vindo pela pista da esquerda corta para a direita, entrando no caminho de outra condutora que seguia reto.

Depois, um carro que trafegava por uma avenida acaba avançando sem frear, indo parar no canteiro de um estabelecimento.

O vídeo seguinte volta a ser de um motociclista. Vindo pela pista da direita, ele tenta passar para a esquerda enquanto dois carros fazem a conversão. O motorista de uma caminhonete faz praticamente a mesma coisa depois.

Dois condutores colidem com o meio-fio ao tentar virar, e até o motorista de aplicativo vira vítima: ele está saindo de uma rotatória quando o carro dele é atingido lateralmente por outro.

Na legenda, Fabrício decidiu comparar a situação: “parece a Índia, o trânsito daqui”. O país asiático é conhecido internacionalmente pelo tráfego caótico, onde carros dividem espaço com pedestres em fluxos intensos de ir e vir.

Internautas concordaram: “na Índia o povo dirige melhor, pode ter certeza”, comentou um. Outro disparou: “Goiânia é espetacular, mas os motoristas Aveeeeeee Maria!”.

Uma seguidora optou por listar: “Goiânia não tem fiscalização de trânsito. As pessoas não usam seta, não sabem da preferência, não sabem fazer rotatória e nem sabem o que significa placa pare”. E uma quarta concluiu: “todo dia um teste de sobrevivência e paciência”.

