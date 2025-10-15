Com nova loja ainda em construção, Havan anuncia 200 vagas de emprego em Goiânia

Oportunidades são para diferentes cargos e interessados podem se candidatar de forma online

Gabriella Pinheiro - 15 de outubro de 2025

Imagem ilustrativa de loja da Havan. (Foto: Divulgação/Havan)

Prevista para ser inaugurada ainda em 2025, a primeira loja da Havan, que está sendo construída na região Norte de Goiânia, está com diversas vagas de emprego abertas para diferentes áreas.

Conforme divulgado, estão sendo ofertadas 200 oportunidades para os cargos de: Operador Comercial/Caixa, Auxiliar de Vendas, Promotor Comercial, Vendedor de Eletro, Fiscal de Loja, Conferente de Estoque, Zelador e Líder de Loja.

Os interessados podem se candidatar, de forma online, por meio da aba “Trabalhe Conosco” ou diretamente pelo link: https://link.havan.com.br/vagas-goiania-havan.

É necessário ficar atento aos canais cadastrados, uma vez que a Havan fará o retorno por meio dessas plataformas.

A empresa oferece benefícios como vale-transporte, vale-alimentação ou refeição, plano de saúde, participação nos resultados (PPR), além de premiações internas, licença-maternidade estendida de 180 dias, licença-paternidade de 20 dias e oportunidade de crescimento profissional.

A construção segue em andamento no entroncamento das avenidas Goiás Norte e Perimetral Norte e contará com 10 mil metros quadrados, um mix variado de produtos, praça de alimentação e estacionamento gratuito.

