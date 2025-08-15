Havan revela o que falta para inaugurar mega loja em Goiânia

Empreendimento será instalado em um dos pontos mais estratégicos da capital, no entroncamento das avenidas Goiás Norte e Perimetral Norte

Paulo Roberto Belém - 15 de agosto de 2025

Empresário Luciano Hang é dono da Havan. (Foto: Divulgação/Havan)

Antes mesmo de ter um tijolo levantado, a curiosidade quanto à inauguração da mega loja da Havan em Goiânia, que deverá ser construída em um dos pontos mais estratégicos da capital, aumenta.

O interesse pode ser considerado, principalmente, por quem passa pelo entroncamento das avenidas Goiás Norte com a Perimetral Norte, onde o empreendimento de Luciano Hang, o “véio da Havan”, ganhará forma na capital.

Para matar a curiosidade de quem está na expectativa de ver funcionando a primeira loja da marca catarinense em Goiânia, o Portal 6 entrou foi em busca da resposta, que pode ser considerada animadora.

Segundo a assessoria da rede, o início das obras depende da emissão do alvará de construção, a ser expedido pela prefeitura. Mesmo assim, estão confiantes quanto à abertura da lohja. “A intenção é inaugurar ainda este ano, mas tudo dependerá dessa parte burocrática”, informaram.

Foi o próprio “veio da Havan” que anunciou que Goiânia receberia a primeira loja da rede, em novembro de 2024.

“Tenho uma ótima notícia para esse povo maravilhoso. Dois lugares que me pedem muito por lojas, uma lá em Fortaleza, e outra agora em Goiânia”, falou o empresário na oportunidade.

No mês seguinte ao anúncio, Luciano Hang visitou a área escolhida para a construção. “Aqui entre o Passeio das Águas, o Atacadão, a Avenida Goiás e a Perimetral Norte, vai ser construída uma mega, mega, mega loja Havan”, contou.

Havan’s em Goiás

Indo contra a “lógica”, a rede catarinense chegou ao estado pelas cidades do interior. Anápolis foi a pioneira, com a primeira unidade da Havan instalada em 2013. A loja foi construída em um ponto tão estratégico, que virou um nome popular de um trevo importante do município.

“O trevo da Havan” é o que marca o encontro das BRs 060 e 153. No estado goiano, a marca está presente, também, em Rio Verde e em Valparaíso de Goiás, no Entorno do DF.

