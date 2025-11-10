Papai Noel dos Correios já está recebendo cartinhas de crianças; saiba como entregar

Empresa já anunciou todas as datas que garantirão a realização da campanha que acontece há 36 anos

Paulo Roberto Belém - 10 de novembro de 2025

Campanha Papai Noel dos Correios já é tradição. (Foto: Divulgação)

O Natal já é logo ali e a expectativa das crianças carentes de Goiás em receber presentes pela data será mais uma vez contemplada com mais uma edição da campanha Papai Noel dos Correios 2025.

A ação, considerada como uma das maiores do país, já foi lançada em Goiânia e ocorre há 36 anos. Nesta edição, nada muda, quanto à metodologia de captação e entrega.

As cartinhas escritas por crianças da sociedade e de instituições de ensino, matriculadas até o 5º ano do fundamental, para adoção da sociedade, serão captadas até o dia 28, em qualquer uma das agências do estado.

Após este processo, as cartas estarão disponíveis para leitura e adoção até 06 e dezembro e os presentes poderão ser entregues até o dia 10 do mesmo mês.

A adoção poderá ser feita pelo blog da campanha, pessoalmente na Casa do Papai Noel, nos Correios da Praça Cívica, em Goiânia; na Agência de Correios Esmeralda, em Aparecida de Goiânia; além das principais agências do interior do estado, como na de Anápolis.

Mais uma vez, os Correios convidam a sociedade a apoiar esta ação que faz o Natal de milhares de crianças mais feliz. Todas as informações sobre a campanha estão disponíveis no endereço eletrônico, que pode ser acessado clicando aqui.

